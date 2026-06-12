Los europeos son los que llevan las riendas en el G7

Por Laura Tyson y George Papaconstantinou, Project Syndicate.

BERKELEY- La 52.ª Cumbre del G7 tendrá lugar del 15 al 17 de junio en Francia, organizada por el presidente Emmanuel Macron. Creado durante la crisis mundial del petróleo de la década de 1970, el G7 reúne a las economías industrializadas más avanzadas para fomentar la cooperación ante los retos económicos y políticos globales. Seis de sus siete miembros (excluyendo a Japón) también pertenecen a la OTAN y, a pesar de los numerosos ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los aliados más cercanos de su país, parece que Estados Unidos participará en la reunión.

Pero Estados Unidos lo hará según sus propias condiciones. Ha exigido restricciones sobre quién participará, los temas que se debatirán y la declaración final. A diferencia de los comunicados finales de reuniones anteriores, este no incluirá recomendaciones vinculantes, solo “diagnósticos compartidos” de los retos políticos actuales. Estados Unidos ya ha rechazado incluso las recomendaciones no vinculantes para una “regulación al estilo europeo” de las de las empresas estadounidenses de IA.

Entonces, ¿qué debatirán los líderes del G7? Al igual que en varias ocasiones anteriores, los desequilibrios macroeconómicos globales serán un tema principal, pero Trump se opondrá al diagnóstico del G7. Según un memorándum elaborado para el Gobierno francés por cuatro economistas de renombre, los líderes del G7 deberían centrarse en los grandes y crecientes desequilibrios por cuenta corriente que amenazan el crecimiento económico y la estabilidad financiera.

En 2025, el déficit por cuenta corriente de EE. UU. ascendió al 4.6 % del PIB, un nivel no alcanzado desde 2006 (justo antes de la crisis financiera mundial); el superávit por cuenta corriente de China alcanzó un 3,5 % estimado del PIB; y el superávit de la Unión Europea llegó al 2 %. Estos desequilibrios, que el Fondo Monetario Internacional califica de excesivos, grandes y persistentes, tienen su origen en los comportamientos de ahorro e inversión, lo que a su vez alimenta las entradas o salidas netas de capital y las fricciones comerciales.

Aunque China no es miembro del G7, su superávit por cuenta corriente plantea un desafío económico común para todos. Está canalizando la inversión hacia los sectores manufacturero y de alta tecnología (vehículos eléctricos, tecnologías verdes y minerales críticos) y, por lo tanto, depende de la demanda externa para absorber una parte significativa de su producción. Su economía es obviamente demasiado grande para seguir dependiendo de las exportaciones como principal motor de crecimiento, pero su consumo interno ha sido crónicamente bajo, representando apenas el 56.6 % de su PIB en 2024, muy por debajo de la de 82.9 % del 82.9 %.

El nuevo plan quinquenal de China sí apunta un posible giro a favor del consumo, haciendo hincapié en el apoyo público a la sanidad, las redes de seguridad social y la reparación de los balances dañados por la crisis del mercado inmobiliario del país. Pero también promete políticas adicionales a favor de la innovación y la industria manufacturera. En cualquier caso, que China dé realmente un giro a su modelo tradicional impulsado por las exportaciones depende del presidente chino, Xi Jinping, y no de los líderes del G7. Por ahora, el renminbi sigue estando significativamente infravalorado, lo que actúa como una “política industrial macroeconómica” que refuerza sus políticas microindustriales.

Estados Unidos, por el contrario, tiene un déficit de ahorro sin precedentes, lo que le obliga a depender del resto del mundo para cubrir ese déficit y financiar tanto el gasto público como la inversión. Incluso con pleno empleo, Estados Unidos tiene un enorme y creciente déficit presupuestario federal que está absorbiendo el ahorro de la UE y del resto del mundo para financiar recortes fiscales para los ricos, un gasto masivo en el ejército y en la aplicación de las leyes de inmigración, y una guerra insensata en Oriente Medio.

¿Por qué el resto del mundo permite que el Gobierno de EE. UU. se salga con la suya? Sin duda, los activos del Gobierno de EE. UU. son líquidos, ofrecen tipos de interés reales (ajustados a la inflación) atractivos y se han percibido como libres de riesgo de impago. Y, sin embargo, las tres principales agencias de calificación crediticia de EE. UU. han rebajado la deuda del Gobierno federal de EE. UU. en los últimos tres años.

El Gobierno de EE. UU. emite ahora cada año deuda pública por un total del 6 % del PIB del país. La ratio deuda/PIB, un indicador del riesgo de impago, ha aumentado hasta el 101 %, y va camino de alcanzar el 120 % en 2036. Mientras tanto, los pagos de intereses de la deuda federal existente ya superan el 3 % del PIB, lo que obliga a recortar el gasto público en sanidad y otros programas que cuentan con el apoyo de la mayoría de los votantes. Esto avivará el descontento político, y el reducido margen de maniobra fiscal del Gobierno limitará su capacidad para responder a futuras crisis.

Para la UE, el reto es la débil demanda de inversión, que se refleja en un superávit por cuenta corriente persistente. Dado que una parte significativa del ahorro de la UE se invierte en activos financieros estadounidenses (tanto privados como públicos), los europeos están contribuyendo sin saberlo a financiar la guerra de Trump contra Irán, que a su vez ha provocado un fuerte aumento de sus costes energéticos.

¿Qué debería hacer, entonces, la UE para reducir su superávit por cuenta corriente y redirigir sus ahorros hacia la inversión productiva y el crecimiento interno?

En primer lugar, debe adoptar políticas para profundizar la integración de sus mercados de bienes, servicios y capitales, siguiendo las recomendaciones tanto del expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi en su importante informe sobre la competitividad europea y las recomendaciones de un reciente informe de Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, sobre el fortalecimiento del mercado único de la UE.

Con ese fin, la UE aprobó recientemente una nueva y ambiciosa ley, conocida como “el 28.º régimen”, que permite a las empresas constituirse y operar en los 27 Estados miembros de la UE bajo un único conjunto de normas. Aunque no está exenta de defectos, se trata de un paso importante en la dirección correcta, y se esperan más avances.

Para hacer frente a la fragmentación del mercado de capitales, la UE está desarrollando políticas para reforzar su Unión de Ahorro e Inversión (lo que reduciría la dependencia de la financiación bancaria para la inversión); para reformar los sistemas nacionales de pensiones, cuyos activos se encuentran actualmente inmovilizados en depósitos bancarios, y por lo tanto excluidos de activos financieros que ofrecen mayores rendimientos ajustados al riesgo; y para crear una autoridad supervisora única de la UE similar a la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.

De cara al futuro, la UE también debe crear bonos del Estado de la UE seguros que sirvan de alternativa a los bonos del Estado de EE. UU. Dado que la UE se ha se ha comprometido a aumentar el gasto en su base industrial de defensa y su seguridad energética, los ingresos procedentes de nuevas emisiones de bonos de la UE podrían vincularse a una de estas prioridades.

De forma lenta pero segura, la UE está tomando medidas para reducir su superávit por cuenta corriente y destinar una mayor parte de sus sustanciales ahorros a su propia inversión y crecimiento. Los líderes europeos del G7 se están comportando como adultos responsables. Cuando esta cumbre no ofrezca soluciones significativas a algunos de los mayores problemas de la economía mundial, no serán ellos a quienes culpar. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Laura Tyson, expresidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente durante la administración Clinton, es profesora de la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del Consejo Asesor de Angeleno Group. George Papaconstantinou, exministro de Finanzas de Grecia que negoció el primer rescate del país, es profesor de Economía Política Internacional en el Instituto Universitario Europeo y coautor (junto con Jean Pisani-Ferry) deNew World New Rules: Global Cooperation in a World of Geopolitical Rivalries (Columbia University Press, 2025).