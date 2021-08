Los “hijos del Diablo” al Gobierno de N.L.

Les platico:

Fue anunciado parte del equipo de transición y ahí mencionan como líder de ese proceso a Hernán Villarreal, lo cual es natural y entendible ya que acompañó al gobernador electo Samuel García al frente de su campaña; no se le saben ligas con grupos fácticos de poder.

EL BRAZO DERECHO DE SAMUEL ES HERNÁN. PUNTO.

Hace un mes, cuando fui enlace para las reuniones de tres operadores de fondos de inversión de EU con Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas, el gobernador electo me escribió un mensaje donde decía que no podría escuchar la propuesta de los norteamericanos, pero que me enviaría a su brazo derecho.

Y Hernán Villarreal fue quien representó a Samuel en esa importante reunión, que tuvo lugar un domingo, por cierto.

Entonces, esto me hace pensar que el gobernador electo tiene a Hernán como el candidato más firme a ocupar la Secretaría General de Gobierno, por más que los rumores digan que ese puesto será para Javier Luis Navarro Velasco.

JAVIER

En este grupo se anotó al abogado Javier Luis Navarro Velasco, presidente de la oficina que representa a los señores del dinero, los 10 o 12 o los que en realidad sean, disfrazados de ciudadanos.

Gente como Navarro Velasco cuida los intereses de sus patrones y le pusieron como mote el de Consejo Cívico.

Navarro Velasco también es dueño de parte de la firma legal Baker & McKenzie.

La semana anterior tan pronto lo mencionaron, empezaron a circular versiones y quejas de clientes que fueron perjudicados por este abogado y mi BigData trae muchos datos no muy buenos de este señor.

Lo más importante es que se la ha pasado criticando a los organismos como si él fuera el hombre y profesionista perfecto.

Le recordamos que para tener lengua comunicativa hay que tener pocos antecedentes o como diría mi abuela la comunicadora, cola muy muy corta.

PEDRITO

El Dr. Pedrito Torres, maestro del ITESM, es un abogado académico que se jacta de haber implementado el sistema penal acusatorio.

Lo que sí creemos es que cobró por dar cursos de esta materia en muchas dependencias oficiales.

El quiso y fue designado para ser miembro del comité de selección del sistema estatal anticorrupción, pero cuando los medios de comunicación identificamos los conflictos de intereses que traía al ser parte del Consejo NL en la comisión de seguridad y justicia, posición que ocupaba con Bernardo González Garza, quien luego se inscribió para ser candidato a Fiscal -en flagrante conflicto de interés- Pedrito abandonó su posición a pesar de que se trató de una designación del Congreso, luego de un arduo proceso para elegir a estos seleccionadores.

Como parte de Consejo NL y del ITESM, atiende y obedece las instrucciones del “Diablo” José Antonio Fernández Carvajal y de sus empresas.

Recordemos que el “Diablo” también preside el Consejo del Tec de Monterrey.

Pedrito es teórico y está muy lejos del ambiente real del trabajo.

MARTHA

Martha Herrera viene de CEMEX, y por su trabajo en favor del desarrollo social es obvio que la inviten a formar parte de este gabinete social de Samuel.

Es hija del ex alcalde priyista de Monterrey, Oscar Herrera Hosking.

Como dijo mi colega José Jaime Ruiz, de Los Tubos, votamos por Samuel, no por Cemex ni por Femsa.

SOFÍA

Sofía Leticia Morales. De ella no tengo mucho qué decir, solo que en su hoja de vida usa el numero de cédula profesional de licenciatura para ostentarse con el grado de doctorado.

Ojalá solo sea error de edición de su CV. Es también egresada del ITESM, cuyo presidente -reitero- del Consejo es el “Diablo” Fernández.

ALMA ROSA

De Alma Rosa Marroquín Escamilla se dice que es doctora y que va a al área de salud.

Otra vez, ella es parte del Sistema Tec Salud y por tanto es parte de los hijos del “Diablo”.

SANDRINE...

Molinard la francesita es empleada de la oficina del Consejo Cívico, hace lo que le mandan sus patrones empresarios de los 10 o 12 y por lo tanto no puede considerarse representante de la ciudadanía.

Aunque estaba anunciada para integrarse a la trasmisión, de rato la bajaron desde la institución donde percibe sus ingresos, por estar machacando a los funcionarios y políticos que no atienden los intereses de sus jefes.

Entonces, Sandrine es una hija más del “Diablo”.

ALICIA...

...Leal Puerta, es naturalmente la mejor opción para atender el tema de mujeres, su experiencia en Alternativas Pacificas y su trabajo para combatir el tema de violencia contra mujeres la pintan que ni mandada a hacer para formar parte del gabinete fosfo fosfo.

CAJÓN DE SASTRE

“Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿estos personajes serán solo parte del equipo que recibirá el desmadre que dejan el Bronco y sus caballerangos? ¿o también los van a poner al frente de las principales secretarías del nuevo gobierno de NL?, nomás son preguntas, conste”, dice la irreverente de mi Gaby.