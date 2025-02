“María Callas” / “Memorias de un caracol”

Desde hace casi una década, el cineasta chileno Pablo Larraín se ha interesado en explorar momentos específicos de importantes damas de la política; la realeza y la música para contar sus respectivas historias.

Así, la ganadora del Oscar Natalie Portman obtuvo otra nominación a la estatuilla dorada por interpretar a la viuda del presidente John F. Kennedy en “Jackie” (2016); la también norteamericana Kristen Stewart obtuvo la primera nominación de su filmografía al personificar nada menos que a la princesa Diana de Gales en “Spencer” (2021) y aunque la también ganadora Angelina Jolie no alcanzó a ser merecidamente incluida en la competida terna a la Mejor Actriz del 2024 por su personaje protagónico en “María Callas”, su fotógrafo Edward Lachman se encuentra en la competencia a la Mejor Fotografía por segundo año consecutivo un año después de la sátira “El Conde”, también de Larraín.

Pero al igual que ocurrió con la mencionada “El Conde” el año pasado, aunque sea la única categoría en que alcanzó una nominación al Oscar y sea la segunda favorita en ganarlo después de la de Lol Crawley por su trabajo en “El Brutalista”, “María Callas”, que se estrena en las salas de cine de México el día de hoy, brinda a Jolie la oportunidad de reafirmar sus dotes histriónicos al darle vida a la considerada en su momento la mejor cantante de ópera del mundo ubicándola en París en el tercer acto de su vida a finales de los años 70 uniendo como un rompecabezas su identidad como persona pública por su oficio o matrimonios como con Aristóteles Onassis y privada en su aislamiento final.

De forma paralela, aunque también la preceden en cuanto a apuestas las películas “Flow”, de Gints Zilbadolis, y “Robot Salvaje”, de Chris Sanders, hoy también se estrena en las salas de cine de México otra de las cintas nominadas en la terna a Mejor Largometraje de Animación que no es menos entrañable y de manufactura igualmente impecable en su caso dentro de la técnica de stop-motion en la tradición, por ejemplo, de “Pinocho de Guillermo del Toro”: el filme de manufactura australiana “Memorias de un Caracol”, de Adam Elliot, que también cuenta con otra protagonista femenina muy peculiar cuyo doblaje en castellano está a cargo de la mexicana Cassandra Ciangherotti.

“Memorias de un Caracol” no remite a clásicos contemporáneos como “Coraline” puesto que se centra precisamente en las memorias no de un caracol precisamente pero sí de una mujer llamada Grace Prudel quien al hacer un relato de su vida familiar y de cómo al quedar huérfana de padres es separada de su único hermano encuentra refugio en la literatura, los experimentos y en relación a estos últimos a los caracoles, moluscos con quienes se identifica al grado de sentirse uno de ellos y cuyo caparazón es fortalecido por una no menos especial mentora quien le da vitalidad para enfrentar a la adversidad, abrazando inclusive la diversidad sexual.

