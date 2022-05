Uno de los seres más despreciables de la política y la biodiversidad “las USA’s”, es el senador republicano Ted Cruz.

Busque en el diccionario -o bueno: “googlee” mejor- la palabra “reaccionario” y muy probablemente junto a la definición aparezca una foto del senador Cruz quien, como ya usted supondra, es un enérgico opositor al matrimonio homosexual y las uniones civiles, un negacionista del cambio climático y un enardecido provida quien se portó además como un completo irresponsable durante los días críticos de la pandemia, yéndose de vacaciones a Cancún con toda su familia.

Como sería de sorprender a nadie, Cruz se opone fervientemente al control de armas en su país. Le resulta impensable la mera posibilidad de poner a discusión el derecho a portar armas de fuego consagrado en la famosa Segunda Enmienda de la Constitución gringa, una prerrogativa que los nacientes EEUU otorgaron a sus ciudadanos cuando eran de tan reciente creación que ni siquiera tenían un ejército.

Hoy los Estados Unidos son la mayor potencia bélica del mundo mundial, sin embargo, muchos de sus ciudadanos se quedaron enamorados de la idea de poseer su propio arsenal en casa, nomás porque “no vaya siendo”.

Ahora que en Texas se registró el enésimo tiroteo-masacre escolar, el más sangriento de los últimos diez años y uno que cobró las vidas de niños particularmente pequeños, el súper cretino Cruz se dijo dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para que ello no vuelva a repetirse.

¿Cómo? De la única manera en que es posible prevenir estas catástrofes: Reforzando las ventanas de los planteles escolares con vidrios a prueba de balas y poniendo vigilancia armada en cada centro de estudios, sin dejar de considerar la posibilidad de armar también al personal docente (no se ría, es la solución que Cruz propone y lo hace con la mayor seriedad de que es capaz este esperpento).

Un reportero asaltó al deleznable senador a propósito de la reciente masacre de Uvalde, Texas:

-¿Sería el momento de reformar la legislación sobre las armas?

-Sabes... Es muy fácil politizar sobre el asunto —, respondió Cruz, aunque enseguida acusó que las iniciativas de los demócratas no habrían podido prevenir los hechos sangrientos.

El reportero volvió a la carga:

-¿Por qué sólo pasa esto en los EEUU? ¿Por qué esta terrible excepcionalidad americana?

-Sabes, lamento que consideres terrible la excepcionalidad americana. Veo que tú tienes tu propia agenda política. ¡Que Dios te bendiga-!

Y el senador Cruz se escabulló dejando al reportero con un montón de preguntas más atravesadas en el gaznate. A mí me dejó perplejo la capacidad de Cruz para salirse por la tangente, burlándose de la prensa y la opinión pública, antes de esfumarse ante cuestionamientos que sencillamente no puede afrontar y es que esa es una habilidad que solemos asociar con los políticos mexicanos.

Y no es como que yo piense que la clase política es mejor de uno u otro lado de la frontera (aunque sí, reconozco que nos tocaron a nosotros los políticos más feos), pero hace mucho que no veía tal demostración de frescura y pocos huevos en alguien que no perteneciera a nuestra fauna polaca nacional.

En menos de un minuto el senador descalifica la pregunta, al reportero que la formula, a los medios de comunicación en general y le endosa la responsabilidad al partido contrario, para convertirlo todo en un asunto de ideologías que, de pasada, ofende sus sentimientos patrioteros.

Finalmente, puntualiza con el remate de los cobardes de la retórica: el “Dios te bendiga” que como ya sabemos es la manera elegante de mentarle a alguien la madre sin quebrantar la urbanidad.

Mire que la 4T y su secta nos demostró que sobre el arte de evadir cuestionamientos y luego reinterpretarlos para que siempre resulten ser vituperios de sus adversarios, no sabíamos absolutamente nada.

Al arte de meterse en una madeja del pensamiento, en un laberinto de las ideas para salir con una versión opuesta a lo que indican todos los hechos y sus lecturas, se le llama maroma.

Maromas mentales, de primero, segundo y tercer grado de dificultad, según la complejidad del vericueto argumentativo que el saltimbanqui ideológico se tenga que echar para justificar a su movimiento o lavarle la cara a su líder. Y ya cuando se avientan un silogismo que de plano se antoja imposible, decimos que el interfecto hizo, o se aplicó a sí mismo, “la desnucadora”.

Pero no quería hablar hoy de AMLO ni de su enardecida feligresía, en realidad quería sólo darle el debido reconocimiento al ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, por la tremenda acrobacia que se aventó hace unos días -un triple mortal hacia atrás con elevadísimo grado de dificultad y sin red de protección- que a punto estuvo de costarle la vida.

¿La ocasión? Desacreditar las grabaciones de audio en las que al líder de del PRI, Alejandro “Alito” Moreno se le escucha decir linduras sobre cómo someter a sus oponentes (con una “vrguiza” salvaje); cómo pasarle la charola a los empresarios en época electoral; o cómo matar a los periodistas (de hambre).

Y aunque no soy partidario de dar demasiado crédito a las filtraciones que -por lo demás, son ilegales- creo que la bajeza en la condición humana de un líder del PRI da para esas y muchas finuras más.

Sin embargo, fue conmovedor leer el “tuit” de Moreira Valdez acusando fabricación de cortinas de humo y campañas de desprestigio de parte de la 4T en contra del PRI: “Exigimos un alto a las descalificaciones, mentiras y polarización que genera MORENA”.

¡Claro, porque no es que el señor Alito tenga que dar la cara por la balconeada que le dieron, exhibiéndolo como gángster político, sino que es un tema de “polarización” orquestado desde el partido en el Poder.

No le extrañe pues que las maromas sean igual de riesgosas e impresionantes en México que en los EEUU, pues se tienen que desafiar las mismas leyes de la física y de la razón, para así justificar sus indefendibles posturas.