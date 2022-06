México, ¿Dónde queremos estar? Parte 2

José María Morelos y Pavón fue el héroe de la guerra de la independencia de México que, probablemente, mejor sabía donde quería estar y lo que se requería para lograrlo. Es recordado por sus importantes hazañas militares, como la de romper el sitio de Cuautla. Es reconocido también como el caudillo que logró dar una organización legal al movimiento que detonó la independencia de nuestro país. Fue tal su desempeño durante la guerra de Independencia que tras su captura y fusilamiento en 1815, el enemigo llegó a pensar, que sin él, la causa insurgente quedaba perdida.

En 1813, expuso por primera vez “Sentimientos de la Nación”, documento que nos muestra cómo Morelos comprendió los problemas nacionales, se dio cuenta de la significación de la independencia y de la forma de organizar a la sociedad y el país. El documento plantea 23 puntos entre los cuales destacan los siguientes:

• Declarar la independencia y libertad de México y América de cualquier otra nación, gobierno o monarquía.

• La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial.

• La soberanía de la nación como beneficio emanado del pueblo.

• La abolición de la esclavitud y del sistema de castas, así como de la Inquisición.

• Moderar la opulencia y la indigencia.

• Aumentar el salario del pobre.

La Patria que imaginaba Morelos era una patria moderna, que otorgaba garantías individuales, y repartía el poder en tres instituciones. Era lo más cercano a un sistema liberal representativo. Este sistema, expresado en una constitución en el formato en que la conocemos hoy en día, tenía apenas 26 años de haberse implantado por primera vez en un país: EE. UU. en 1787. Le siguió Francia en 1791. Morelos no alcanzó a ver un México independiente. Antes de morir fusilado diría“Morir es nada cuando por la patria se muere, y yo he cumplido, como debo con mi conciencia y como americano. Dios Salve a la Patria, cuya esperanza va conmigo a la tumba.”

Más su gesta no fue vana. He me aquí, viviendo en un México libre y soberano. Soy el sueño y la esperanza de Morelos y de todos los insurgentes.

Querido lector;

¿Dónde queremos estar? Nuestro legado es grande. Debemos seguir fortaleciendo 212 años de un México libre. Así también, debemos seguir construyendo un México más equitativo. Un México donde quepa el sueño y la esperanza de toda una nación.... y sus sentimientos.

Agarren viada.