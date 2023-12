México: Numeralia ensangrentada

1. México “ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Crimen Organizado con una calificación de 7.56. Este índice “muestra una radiografía de la criminalidad en los 193 países integrados a la ONU”. Entre más cercana a 10 la calificación, más alta es la criminalidad.

2. “6 de cada 10 mexicanos, de 18 o más años, considera inseguro vivir en su ciudad”.

3. AMLO llegó a la presidencia de la República en diciembre 2018; de esa fecha al 31 de octubre de 2023, México registró 170 mil 910 homicidios dolosos.

4. Hasta septiembre 30 de este año, la gestión de AMLO contabilizaba 97 homicidios dolosos por día.

5. Durante este sexenio, “una persona ha desaparecido cada hora”. Entre el 1 de diciembre de 2018 −día en que López Obrador asumió la presidencia− y el pasado 25 de agosto transcurrieron mil 727 días de gobierno, “en los cuales, desaparecieron 44 mil 073 personas en todo el país; un promedio de 25 personas por día”.

6. “En 76 de cada 100 municipios (de México), al menos una persona es buscada por alguno de los 130 colectivos de búsqueda integrado por familiares de desaparecidos que investigan sus desapariciones e inclusive excavan fosas comunes”.

7. “371 mil personas en 2019 y 912 mil personas en 2020, cambiaron de vivienda o lugar de residencia por razones de violencia. En 2021, al menos, 28 mil 943 personas fueron obligadas a dejar su hogar”.

8. Entre enero de 2022 y marzo de 2023, la patrulla fronteriza registró cerca de 3.1 millones de “encuentros” con extranjeros en la frontera de Estados Unidos con México: la cifra más alta de todos los tiempos”.

9. “Siete organizaciones criminales: Cártel de Caborca, Cártel del Golfo (y sus facciones), Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Juárez (y sus facciones), Cártel del Noreste (y sus facciones), Zetas (y sus facciones) y Cártel de Sinaloa, son las que controlan el tráfico de migrantes con una ganancia anual de 500 millones de dólares”.

10. En nuestro país, las principales formas de explotación −a partir de la trata de personas− son: sexual 50 por ciento, trabajos forzados 38 por ciento, reclutamiento para actividades criminales 6 por ciento, mendicidad 1.5 por ciento, matrimonio forzoso 1 por ciento, formas mixtas 1 por ciento y venta de bebés y extracción, menos del 1 por ciento cada una.

11. “México es el país, del mundo, donde más recursos se mueven derivado de actividades ilegales como el tráfico de drogas, tráfico de migrantes y trata de personas”. El tráfico de drogas (heroína, cocaína, metanfetamina) “generó, en promedio, 12 mil 84 millones de dólares en entradas anuales de 2015 a 2018; el mercado de migrantes produjo mil 116 millones de dólares anuales por entradas y 13.8 millones de dólares por salidas en 2016, 2017 y 2018”.

12. México es el paraíso del tráfico de armas para grupos criminales: “de 15 millones de armas que circulan en el país, 13 millones son ilegales. El principal proveedor es Estados Unidos. Cada día entran 2 mil armas de forma ilegal en territorio mexicano. La cifra llega a 730 mil unidades por año”.

13. “Con 175 mil elementos, el narcotráfico en México es el quinto empleador más grande del país por encima de Oxxo, Bimbo y Pemex”.

14. “La presencia del Crimen Organizado se extiende a un 81 por ciento del país con un alto riesgo potencial para 108 millones de mexicanos. Su existencia está confirmada en “mil 488 de los 2 mil 471 municipios del país: el equivalente territorial a 1.59 millones de los 2 millones de kilómetros cuadrados que cubre México”.

15. La estrategia anticrimen de AMLO, “Abrazos, no Balazos”, no ha ofrecido resultados positivos. En cuanto a abrazos, los programas de apoyo económico a familias y jóvenes no disminuyeron la integración de estos a las filas del crimen organizado; y los balazos, por su parte, aumentaron, a pesar de la retórica oficial, la violencia y la criminalidad en el país.

Fuentes: Inegi, ENVIPE, SESNSP, ONU, Insight Crime, Global Crime Index, IMCO, Índice de Paz, National Institute on Drug Abuse, Departamento de Seguridad Nacional US, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza US, Secretaría de Gobernación, Nexos, AC Consultores, medios impresos nacionales.

Nota: El autor es Director General del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución