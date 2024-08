Mi sensibilidad muestra mi vulnerabilidad; o dicho de otra manera, no peleo porque me siento muy chingona

Mis ganas de pelear son directamente proporcionales a mi sensación de vulnerabilidad. Sí. Las ganas de pelear no son señal de seguridad, ni de tranquilidad, ni de nada por el estilo. Cada uno sus vulnerabilidades, eso sí. Yo, por ejemplo, soy muy sensible a la crítica. Cuando me siento criticada discuto, peleo, contradigo, busco “razones”, junto información, busco quienes están de acuerdo conmigo. De cualquier manera intento quitarme la sensación de estar equivocada y digna de crítica (o hasta burla).

Sentirnos vulnerables es desagradable. Sabernos vulnerables es un poquito distinto, pienso yo. Si yo me relajo en el reconocimiento de que puedo estar equivocada, y busco información para satisfacer mi curiosidad, se vuelve algo realmente disfrutable. Nace desde la curiosidad y el deseo de saber, no del deseo de ganar, o de comprobar que no he perdido.

El ser humano es vulnerable. Irremediablemente vulnerable. Físicamente y emocionalmente vulnerable. Hay personas que pueden morir por comer algo que contenga un trozo de cacahuate. En los 5 días que estuve en la playa, al entrar a cualquier restaurante, cada vez que entraba, me preguntaban si tenía alguna alergia alimenticia. Imaginen lo que les habrá pasado cuando alguien con alergia pidió un platillo sin darse cuenta de que contenía justo ese ingrediente. Emergencias médicas, demandas, y desmadre generalizado. Una persona vulnerable a un ingrediente y toda una empresa vulnerable ante esa vulnerabilidad.

Un error de alguien puede causar mucho daño a otra persona. Un error no es algo que se hace intencionalmente, pero tanto vulnera al que lo comete, como a muchas otras personas. Dice la leyenda que ese señor no debió haberse comido el murciélago, por ejemplo.

Nuestras sensibilidades nos hace más vulnerables. Así como dije al principio. El área de mi sensibilidad muestra mi vulnerabilidad. La vulnerabilidad se ve en cómo me afecta algo que sucede o algo que alguien hace. ¿A qué eres sensible? ¿Cómo muestra eso tu vulnerabilidad?