POLITICÓN: Las restricciones que aíslan a la Sierra de Arteaga

I. SENDEROS PROHIBIDOS

Cada vez son más los comentarios -en redes sociales y en charlas entre amigos- relativos a las “restricciones” que están imponiendo los propietarios particulares de predios en la Sierra de Arteaga a quienes acuden a esta zona para practicar el senderismo y entrar en contacto con la naturaleza. El problema con ello es que algunas historias son de auténtico terror, pues hay quienes han tenido encuentros ríspidos con personas armadas que, literalmente, intentan asaltarles porque cometieron el “pecado” de recorrer un camino que se ubica en una propiedad privada. La administración de Ana Karen Sánchez Flores tendría que tomar cartas en el asunto.

II. HAY QUE PREVENIR

Y no estaría mal que a la tarea se sumara la Secretaría que encabeza Cristina Amezcua González, sobre todo porque el período vacacional de Semana Santa se encuentra a la vuelta de la esquina y la afluencia de visitantes -no solamente de Coahuila, sino de otras entidades- a las zonas boscosas de Arteaga se multiplica. ¿Por dónde sí, y por dónde no, pueden circular quienes desean escaparse al bosque? Valdría la pena que existiera una guía de los senderos y recorridos “permitidos”. ¿O será mucho pedir?

III. DE MENTIRAS

El que ya se promueve en TikTok con el propósito de prolongar su estancia en la ubre del Poder Judicial de la Federación -y seguir beneficiándose de ello-, es el “juzgador a modo” Édgar Muñoz Grajales. En los videos que ha colgado asegura tener 40 años de experiencia y pide “por favor” que los electores le refrenden en el cargo. Fiel a su afición por los personajes de ficción, Muñoz Grajales escogió como nombre para identificarse en la red el de “juezdreed”. Sin duda la elección encaja perfecto con sus vocaciones más profundas, pues el personaje encarnado por Sylvester Stallone actúa como policía, juez jurado y verdugo.

IV. SIN IDEAS

Pero donde ya de plano no se midió fue en el asunto de las “propuestas”. En la plataforma “Conóceles”, del INE, su ficha registra tres planteamientos: “Más infraestructura, mejor capacitación y más personal, acorde a la necesidad social”. ¡Y ya! Con estos sólidos argumentos busca “convencer” a los electores de que es alguien que merece representarnos. O tal vez se siente muy seguro de que los intereses a los que sí representa le pagarán con votos los fallos amañados que ha emitido a su favor.

V. MAGISTRATURA ACORDADA

En las últimas horas, los pasillos políticos retumban con el rumor de que el proceso de selección para la magistratura vacante en el Tribunal Electoral de Coahuila ya tiene ganadora. Los que saben dicen que hay consenso para que Gabriela Valencia, figura identificada claramente con la órbita morenista, ocupe el lugar. No es casualidad que Valencia fuera colaboradora estrecha de Armando Guadiana cuando éste ocupaba una silla en el Senado y después en su aventura por la gubernatura. Lo más revelador, se asegura, es que fue el “amarre” que hizo con Luis Fernando Salazar, es lo que le habría despejado el camino hacia la codiciada posición vacante desde diciembre de 2022.

VI. OPERACIÓN CONTRARRELOJ

Sin embargo, el dictamen de la Comisión de Justicia del Senado, responsable de llevar la propuesta al pleno, permanece en el limbo burocrático, lo que ha dado tiempo a otras fuerzas políticas para movilizar sus piezas y tratar de descarrilar la designación de Valencia. Los veteranos de estas lides recuerdan que “del plato a la boca se cae la sopa”, refrán que los morenistas han comprobado dolorosamente en fechas recientes cuando creían tener amarrados otros nombramientos. La moneda sigue en el aire.

VII. SALUD RODANTE

La administración de Javier Díaz, alcalde saltillense, avanza en la idea de acercar el gobierno a la ciudadanía. Con esa premisa, junto con Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF, dio inicio al programa “Amor en Movimiento”, en el que, a través de una unidad móvil de salud, se llegará a colonias, barrios y ejidos con servicios gratuitos de audiometría, optometría y dentales. De esta forma los habitantes podrán acceder sin costo a aparatos auditivos, lentes o servicios como limpiezas dentales, aplicación de flúor y extracciones, directamente en el lugar donde viven. Nos hacen notar que lejos de protagonismos vacíos, la mancuerna Díaz-López ha sido bien recibida.

VIII. BALANCE TRIMESTRAL

Por estos días, varios ayuntamientos del estado están preparando sus informes por los primeros 100 días de gobierno. Aunque todos presentarán su recuento de acciones, la verdadera expectativa se centra en Saltillo, donde según fuentes cercanas al municipio, se prepara un anuncio de tal magnitud que tiene a propios y extraños al filo de la silla. Mientras tanto, en Monclova, los observadores cercanos al alcalde Carlos Villarreal anticipan que el edil anunciara acciones en materia de seguridad para fortalecer la Región Centro.

IX. MONÓLOGO NARANJA

En la última sesión del Cabildo saltillense, hubo quien aprovechó el momento final para intentar robarse los reflectores. Resulta que el regidor de MC, Mitchel Márquez, pidió la palabra para soltar un discurso que pretendía conmover hasta a las piedras. En su perorata, más larga que la Cuaresma, confesó su “decepción” porque creía que en el Cabildo “se debatían un chorro de cosas”, y después presumió su visita a la colonia Brisas como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Lo curioso, nos dicen los observadores, es que tras su teatral intervención sólo recibió un seco “gracias” del alcalde, quien lo dejó “en visto”. Todo indica que el verdadero público era su propio encargado de comunicación, listo para documentar “al regidor en acción”.