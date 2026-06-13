Mirador 13/06/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 13/06/2026

Dios me libre del odio.

Dios me libre de la envidia.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mirador-10-06-2026-CG21271175

Dios me libre de los rencores.

Dios me libre de la mezquindad.

Dios me libre de la codicia.

Dios me libre de la calumnia.

Dios me libre de la ingratitud.

Dios me libre de la vanidad.

Dios me libre de la angustia.

Dios me libre de la amargura.

Dios me libre de la tristeza.

Dios me libre de la soledad.

Y, sobre todo, Dios me libre de la tentación de no creer en Dios.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

¿En qué somos campeones del mundo?
true

El Mundial a la vuelta de la esquina
true

El fusilado

true

¿Qué será de Israel después de Netanyahu?
true

¡Chafos!
true

¡Santas Rentas!
Un agente de policía francés pasa junto a los logotipos del G7 en Evian-les-Bains, al este de Francia, el jueves 11 de junio de 2026, antes de la cumbre del G7 prevista del 15 al 17 de junio.

Los europeos son los que llevan las riendas en el G7
true

Federalismo: vitamina para el desarrollo