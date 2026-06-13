Mirador 13/06/2026

Dios me libre de la envidia.

Dios me libre del odio.

Dios me libre de los rencores.

Dios me libre de la mezquindad.

Dios me libre de la codicia.

Dios me libre de la calumnia.

Dios me libre de la ingratitud.

Dios me libre de la vanidad.

Dios me libre de la angustia.

Dios me libre de la amargura.

Dios me libre de la tristeza.

Dios me libre de la soledad.

Y, sobre todo, Dios me libre de la tentación de no creer en Dios.

¡Hasta mañana!...