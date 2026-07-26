Mirador 26/07/2026
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Animal sabio debe ser la hiena, pese a su fealdad
Historias de la creación del mundo.
Todas las criaturas que viven sobre la faz de la tierra o en los fondos abisales del mar tienen su razón de ser, incluso la mosca y el zancudo.
Y la hiena.
El Espíritu le preguntó al Creador por qué la había hecho.
-La hice para algo –respondió el Señor–, pero ya no recuerdo para qué.
Acotó el Espíritu:
-Parece que se ríe de los hombres.
Dijo el Padre:
-A mí me parece que se ríe de mí.
Animal sabio debe ser la hiena, pese a su fealdad.
A lo mejor se está riendo de todo.
¡Hasta mañana!...