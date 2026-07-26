Mirador 26/07/2026

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Animal sabio debe ser la hiena, pese a su fealdad

Historias de la creación del mundo.

Todas las criaturas que viven sobre la faz de la tierra o en los fondos abisales del mar tienen su razón de ser, incluso la mosca y el zancudo.

Y la hiena.

El Espíritu le preguntó al Creador por qué la había hecho.

-La hice para algo –respondió el Señor–, pero ya no recuerdo para qué.

Acotó el Espíritu:

-Parece que se ríe de los hombres.

Dijo el Padre:

-A mí me parece que se ríe de mí.

Animal sabio debe ser la hiena, pese a su fealdad.

A lo mejor se está riendo de todo.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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