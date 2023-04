Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

El caballero sevillano jamás llevó la cuenta de las mujeres a quienes poseyó, o que lo poseyeron a él. Solía decir:

-Los amores no son para contarlos, ni el sentido de numerarlos ni menos aún en el sentido de narrarlos.

Ninguno olvida, sin embargo. De todos conserva algún recuerdo: una exclamación de la dama en el culmen de la pasión; la sabiduría de una íntima caricia; el color canela de aquel busto que una mujer hermosa ofreció a sus manos y a sus labios...

Don Juan no guarda memorias de fama, de riqueza o de poder. Con los años ha aprendido que esas son cosas deleznables. Vivió para el amor, y ahora el amor lo hace vivir. Ciertamente su cuerpo no es el de antes, pero su alma es la de siempre. Y el cuerpo recuerda porque el alma no olvida.

En su soledad acompañan a Don Juan todas las mujeres a las que amó un instante que durará toda la eternidad.

