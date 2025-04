Mis anécdotas con Mario Vargas Llosa

Tenía 89 años y el día de nuestro primer encuentro en el año 2015, me dijo que nadie le había preguntado dónde quería morir, de tan obvia la respuesta.

Les platico, mientras me muero un poquito con él en este lunes que inicia la Semana Santa. ¿Arre?¡Arre!

”Como me ven aún en mis andanzas, a nadie se le ocurre preguntarme eso”, me dijo.

En ese tiempo andaba de romance con la socialité Isabel Preysler, ex de Julio Iglesias.

Yo sí le toqué ese tema y me respondió: “Queda pendiente de por dónde me mueva, porque si un día sabes que me mudé a Lima, es que el fin estará cerca”.