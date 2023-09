Necesidad de una intervención inmediata en AHMSA

AHMSA vive la peor crisis de su historia, lleva meses sin operar, los trabajadores tienen más tiempo aún sin recibir su salario de forma regular y lo peor es que conforme pasa el tiempo la incertidumbre crece, sin que haya soluciones a la vista. La situación se agrava con el tránsito del tiempo sin que haya soluciones, porque ello hunde más a la empresa, impide que los trabajadores sin sueldo busquen nuevas oportunidades y la economía de la Región Centro de la entidad no se reactiva.

Pero mientras una ciudad, una región y sus habitantes sufren, los culpables de esta situación siguen de forma cínica operando en las sombras, porque aparentemente se simuló la compra de la empresa, se dijo que la familia Ancira había dejando de pertenecer al Consejo de Administración, pero siguen opinando sobre el futuro de la misma, lo que deja entrever que aún tienen intereses y su gente sigue al frente de ella, cuando se supone que hay nuevos dueños, pero nada han hecho por tomar decisiones que sirvan para la reactivación.

De igual forma, Andrés Manuel López Obrador inició una guerra personal con los Ancira sin importarle lo que le pasaría a los trabajadores, es decir, puso un interés personal por encima de una colectividad y sus decisiones impactaron de forma negativa en la calidad de vida de una región completa.

Sólo de parte de los gobiernos estatal y municipal ha existido una posición consistente de búsqueda permanente de una solución, sin embargo, las dos partes centrales, que son los dueños de la empresa y el gobierno federal, de los cuales depende la mayor parte de las soluciones de corte financiero, no han tenido una actitud abierta al diálogo y la construcción de acuerdos.

AHMSA necesita por tanto una solución inmediata y realista, una intervención de sus actividades tendiente a la reactivación y si eso no es posible, un proceso de quiebra y remate en forma, que permita pagar adeudos y liquidaciones a los trabajadores y en segundo término a los proveedores.

Los trabajadores ya no pueden esperar porque siguen atados a la empresa y no renuncian para no perder su antigüedad y el derecho a su liquidación, pero llevan meses sin cobrar, salvo algún pago esporádico que no les alcanza ni para saldar las deudas más elementales, por ende, de lo que se trata es de acabar con la incertidumbre, hacer que los trabajadores o reciban de nuevo su sueldo o bien liquidarlos con los activos que aún tiene la empresa.

Si AHMSA puede recuperarse hay que hacer todo lo posible por que así sea, por años ha sido el motor de Monclova y de otros municipios, pero si es imposible, hay que buscar otras vías de reactivación económica haciendo crecer las empresas existentes, atrayendo nuevas y generando esquemas de inversión pública que hagan que el consumo en la región de nuevo vaya al alza y se generen círculos virtuosos en la economía de la Región Centro.

