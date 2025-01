No es tu actitud, necesitas acompañamiento y tratamiento. Busca y pide la ayuda que requieres

Al principio de esta semana un periódico publicó una entrevista que provocó reacciones, abriendo de nuevo un tema muy importante. La propuesta decía que, ante la depresión y la ansiedad, la actitud de la persona es clave. Ciertamente es un factor, pero el escrito daba a entender que los depresivos y ansiosos debemos “echarle ganas”. Considerando que hemos trabajado tanto para que nos atendamos adecuadamente, la sugerencia de poner atención en “la actitud” parece una cachetada.

Me gustaría mucho preguntarle a la persona entrevistada sobre sus intenciones. Es tanatóloga, y sé que hay programas de formación buenas y extensas para las personas que acompañan a otros que pasan por duelos o están en proceso de muerte. Y también vi un anuncio de formación para expertos en tratar adicciones. 10 módulos o clases. Es más que obvio que no se hacen expertos en 10 clases. No se hacen expertos en vidas enteras.

La crítica que recibió la entrevista y la entrevistada no se dejó esperar. Somos tantos batallando con depresión y ansiedad, que sugerir que es porque nos gusta victimizarnos es francamente decepcionante en este momento de la historia del trabajo en el área de la salud mental. Yo no sé ustedes, pero mi depresión no es por mi actitud ante la vida. Tengo años trabajando con medicamento y terapia, haciendo lo que debo hacer. Un trastorno de depresión mayor no es cuestión de actitud, y el hecho de que persista no es por victimizarme. La depresión y la ansiedad son resultados de cuestiones fisiológicas, similares al malfuncionamiento del páncreas en la diabetes o de la tiroides en cuestiones de hiper e hipotiroidismo.

Quiero enfatizar la necesidad de tratamiento adecuado. De acudir a terapia para ayudar a determinar la necesidad de intervención psiquiátrica. De buscar acompañamiento para atravesar espacios difíciles de la vida. No minimices jamás lo que te sucede, ni dejes que nadie más lo haga. La tristeza, el miedo, la confusión... Busca ayuda.