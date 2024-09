‘Nos tratan como basura’: Los riesgos de la crianza sin límites

Con tristeza observo que algunos niños tratan con poco respeto a sus padres. En nuestro libro, publicado hace más de 20 años, “Padres Obedientes e Hijos Tiranos”, enfaticé el riesgo de criar a una nueva generación de niños y adolescentes prepotentes y con poco respecto a la autoridad de padres y maestros. En el enfoque de crianza centrado en los niños de hoy, los padres parecen confundir “ser amables, dar todo y que no sufra su hijo” con “dejar que su hijo lo trate como basura”. Incluso si usted disfruta ser tratado irrespetuosamente y sin cuidado, esto le enseña a su hijo a tratar a sus compañeros y, más tarde, a sus seres queridos e incluso a sus propios hijos con egoísmo y falta de respeto.

Los padres sobreprotectores y que están hipervigilantes sobre la defensa de cada emoción fugaz de sus hijos y asegurándose de que se mantengan felices constantemente, no tienen la intención de convertir a sus hijos en personas egoístas y malvadas. Probablemente, ellos fueron criados en un hogar muy “estresante” y están tratando de no repetir los errores de sus propios padres. El padre se inclina 180 grados en la otra dirección y trata de mostrar a sus hijos que ellos son constantemente priorizados de una manera que es igualmente nociva.

TE PUEDE INTERESAR: Hijos, ¿sobreprotegidos o desprotegidos?

Lamentablemente, muchos de estos padres no han resuelto, procesado y lamentado sus propias infancias y todavía están lidiando con traumas infantiles sin resolver. Por lo tanto, no pueden observar claramente ni su propia infancia pasada ni la actual de sus hijos, y son constantemente desencadenados por la infelicidad de sus hijos, quienes les recuerdan su propio trauma pasado. Son padres como una “reacción” más que como una “acción”; haciendo un 180 reflexivo de cómo fueron criados, incluso cuando el lugar más sano estaría en algún lugar en medio.

Por ejemplo, un niño que vivió carencias, disciplina, consecuencias de sus acciones y firmeza; como padre, en lugar de centrarse en mejorar la autoestima de su hijo, dará muy poca disciplina y se asegurará de que su hijo nunca presencie ninguna adversidad. Con la mejor de las intenciones, estos hijos adultos de familias están sobreeducando a sus hijos de maneras que irónicamente tendrán un impacto negativo en su autoestima y capacidad para relacionarse con los demás.

Los niños son inteligentes y aprenden rápidamente tanto de señales habladas como no habladas. Si se les permite poner sus propios sentimientos y deseos sobre los de los padres, y/o nunca ven los sentimientos o deseos de los padres en primer lugar, ¿cómo pueden aprender que sus padres, como todos los humanos, merecen respeto, bondad y compasión? Estos niños aprenden lo que se les enseña implícitamente, es decir, que las necesidades de los demás no son tan importantes como las suyas propias y que deben ser siempre las primeras en responder.

Además del deseo expresado por estos padres, de tratar a sus hijos de manera diferente a como ellos mismos fueron tratados, también hay variables subconscientes que tienen que ver con su enorme malestar por ser tratados con respeto. Sin embargo, a menudo ocurre lo contrario. El niño ha aprendido que ellos son el centro del mundo y deben ser atendidos y validados, y este deseo caracteriza sus relaciones adultas también. Si están acostumbrados a actuar de forma egoísta e irrespetuosa, es probable que sigan actuando de esta manera.

TE PUEDE INTERESAR: Padres presentes hoy y sin lamentaciones futuras

Los padres aprendieron que no eran importantes cuando eran niños y luego, en lugar de romper este ciclo, que es difícil y requiere mucha introspección e introspección, entrenan a sus hijos para que también los traten como si no tuvieran importancia. Sin embargo, es fundamental establecer límites saludables que enseñen al niño que no es el centro del universo y lo preparen para desarrollar relaciones interpersonales amables y equilibradas en el futuro. Aquí algunos ejemplos de esos límites:

- No se permite que los niños interrumpan las conversaciones de los padres.

- Los niños tienen una hora fija para dormir y se espera que permanezcan en sus habitaciones después de la hora de acostarse.

- Los padres pueden cerrar sus puertas de su recámara cuando necesiten privacidad y los niños deben tocar o llamar antes de entrar.

- Los padres pueden ver sus propios programas de televisión y leer sus propios libros frente a sus hijos, y no se espera que siempre creen entretenimiento para sus hijos o se apeguen a la forma de entretenimiento deseada por los niños.

- Los padres pueden y deben besarse y abrazarse tanto como lo hacen con los niños y no guardar su afecto para después de que los niños se vayan a dormir.

- El sueño de los padres debe ser respetado; no deben ser despertados a menos que haya una emergencia o es un momento específico que no sea antes de las 6 o 7 de la mañana.

- Los padres deben comer en restaurantes que ellos mismos elijan y si los niños no tienen “nada que les guste” en el menú pueden probar algo nuevo o comer pan y estar bien.