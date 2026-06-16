$!NosotrAs: Felicidad laboral no es “aguantarse”, es diseñar culturas más justas

Durante años se ha normalizado una narrativa peligrosa en el mundo laboral: la idea de que las mujeres “pueden con todo”. Pueden con la presión, con la sobrecarga, con la exigencia emocional, con la doble jornada y con la falta de reconocimiento. Esta supuesta fortaleza, lejos de ser un halago, se ha convertido en una trampa.

Desde mi experiencia como consultora en felicidad laboral y gestión del cambio organizacional, he visto cómo muchas culturas de trabajo descansan silenciosamente en la resiliencia femenina. Se espera que las mujeres se adapten, aguanten, comprendan, sostengan y sigan rindiendo, incluso cuando las condiciones no son justas ni sostenibles. El problema no es la falta de resiliencia; el problema es que el sistema está diseñado para exigirla en exceso.

La felicidad laboral no puede seguir entendiéndose como la capacidad individual de resistir entornos demandantes. No se trata de “aguantar más” ni de normalizar el desgaste como parte del compromiso profesional. La felicidad laboral implica límites claros, corresponsabilidad real y un liderazgo consciente que entienda que el bienestar no es un beneficio adicional, sino una condición para el desempeño sostenible.

Cuando una organización deposita el bienestar en la fortaleza individual, evade su responsabilidad como sistema. Diseñar culturas más justas significa revisar cargas de trabajo, modelos de liderazgo, criterios de reconocimiento y expectativas invisibles que recaen, muchas veces, de forma desproporcionada en las mujeres.

No necesitamos mujeres más resilientes. Necesitamos organizaciones más humanas, capaces de cuestionar prácticas normalizadas y de construir entornos donde el bienestar no dependa del sacrificio silencioso, sino de decisiones conscientes y estructuras más equitativas.

Porque la verdadera felicidad laboral no nace de resistir, sino de trabajar en culturas donde nadie tenga que hacerlo.