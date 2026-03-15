NosotrAs: La movilidad también tiene género

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La forma en que habitamos y nos movemos por la ciudad revela desigualdades de género, pero también la fuerza del cuidado colectivo entre mujeres

16 marzo 2026
NosotrAs: La movilidad también tiene género

La manera en que ocupamos la ciudad no es la misma para todas las personas. Moverse y habitar la ciudad se vive diferente conforme al género pero también respecto a la identidad, discapacidad, movilidad limitada y los cuidados.

Sin embargo, durante años se han implementado acciones y políticas públicas de la movilidad, así como el desarrollo del sistema de transporte público desde la visión del usuario neutro: masculino, joven y sin discapacidad. Tristemente esto ha dejado una brecha en la accesibilidad y seguridad en la movilidad cotidiana, incluido el uso del transporte público colectivo.

A nivel nacional, el transporte público es el segundo medio de transporte más utilizado por las mujeres. En Coahuila incluso más mujeres que hombres lo utilizan, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. No obstante, aunque somos las principales usuarias, la participación de las mujeres en el propio sistema de transporte sigue siendo mínima. En México sólo 3 de cada 20 personas trabajadoras en el transporte colectivo urbano y suburbano de ruta fija son mujeres, según la Encuesta Anual de Transporte 2024 del INEGI.

Desde pequeñas nos enfrentamos no solo a la travesía de llegar a tiempo a nuestro destino, sino también a la violencia en las calles y en el transporte público, marcada por el acecho, acoso y violencia sexual. Lamentablemente, no fue sino hasta hace poco que este tipo de acciones han empezado a ser reconocidas y sancionadas para los usuarios de las vías o conductores que las ejercen.

Aun así, denunciar sigue siendo un proceso necesario pero también cansado. Desde la experiencia personal, lo identifico con una carga emocional compleja: saber que denunciar es lo correcto pero hacerlo implica recordar y revivir las experiencias amargas que vivimos día con día, simplemente por caminar y dirigirnos a nuestros destinos.

No obstante, cuando camino con mujeres y subo al transporte con ellas, hay una cierta percepción de seguridad y libertad, y creo que eso viene del sentido de cuidado colectivo, tan necesario para hacer frente a la complejidad de la cotidianidad. Desde chica he visto cómo solemos sentarnos cerca unas de otras en el transporte; incluso nos ayudamos a cuidar las bolsas de mandado, a vigilar a las infancias que nos acompañan o las mochilas.

Nos invito a sostener el cuidado colectivo desde lo cotidiano, lo emocional y lo profesional. En cuanto al último aspecto, es de suma importancia impulsar que las estudiantes, profesionistas, conductoras y trabajadoras del transporte y la movilidad sumen capacidades técnicas, operativas y estrategias para fortalecer nuestra participación y toma de decisiones en el sector.

Es fundamental ocupar los espacios para impulsarnos y guiarnos a construir un camino juntas que realmente impulse la movilidad segura de todas, incluyendo infancias, personas adultas, personas con discapacidad, y la comunidad LGBTQ+. Porque si nos falta una, no llegamos todas seguras. Movámonos y habitemos el espacio desde la colectividad.

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Camila Fuentes-Mata
PeatonA, politóloga y urbanista. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Carolina. Co-fundadora de Trascender Saltillo, asociación civil enfocada en el empoderamiento de las juventudes a través de proyectos que impacten a la comunidad saltillense. Subdirectora de Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila, donde lidera iniciativas para promover la seguridad vial.
Su trayectoria incluye participación como consejera municipal en temas de movilidad sustentable y convivencia, así como consejera estatal del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud del Gobierno del Estado de Coahuila.
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Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.