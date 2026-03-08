NosotrAs... somos espejo
Pasa que una palabra se vuelve tan inmensa que termina convirtiéndose en un lugar. Ayer se publicó NosotrAs y, para abrir esa puerta, intervenimos la sección de Opinión —ocho páginas escritas solo por mujeres—. Y mientras veía la edición impresa, no pude evitar pensar en esa reportera de 20 años que recorría por primera vez los pasillos de Vanguardia, escribiendo más con miedo que con certeza.
Hojeaba la sección de Opinión, leía y subrayaba los textos de los señores columnistas mientras pensaba —en silencio— que algún día. Aunque en ese tiempo ese era un espacio donde no cabían mujeres. Tal vez, si acaso, una escritora reconocida a nivel nacional tendría ese privilegio. Pero una incipiente reportera no podía darse el lujo de soñar con ese lugar. Y aun así soñaba.
Ayer, finalmente, esas páginas se volvieron alcanzables para nosotras. Porque conquistamos no solo un espacio, sino la posibilidad de habitarlo desde otra perspectiva.
Cuando comenzamos a construir este proyecto no imaginamos la respuesta que podría tener. Pero las mujeres que fueron invitadas a participar parecían haber estado esperando este espacio desde siempre. Tal vez porque todas teníamos algo que decir, algo que durante mucho tiempo no encontró dónde escribirse.
A través de textos, ilustraciones, videos y distintas formas de expresión, hicimos una intervención que mostró apenas un adelanto de lo que vendrá después. Hacía falta un espacio así. Hay tantas historias por contar.
Es difícil narrar la emoción de vernos ahí, todas nosotras, llegando por fin a un lugar que durante tanto tiempo parecía ajeno. Con la sensación de que algo estaba cambiando. Como cuando te detienes frente a algo y, muy dentro, sabes que estás presenciando una primera vez.
Te sientas, abres el periódico y te ves ahí, junto a todas esas mujeres que admiras y que te erizan la piel con sus textos. Porque vaciaron el corazón en cada palabra: sus conocimientos, sus miradas, sus preguntas, sus entrañas.
Y entonces entiendes la dimensión de ese momento: nuestras ancestras no pudieron. Muchas de las que estuvieron antes tuvieron que arrebatar la voz para ser tomadas en cuenta. Y nosotras estábamos ahí, ocupando todas las páginas de Opinión de un periódico.
Ahora NosotrAs ya es un lugar: el lugar para pensar, escribir y narrar el mundo desde nuestras propias miradas.
Gracias a quienes aceptaron el llamado: “Súbete, morra, vamos a intervenir la sección de Opinión de Vanguardia”.
Y bienvenidas todas las que, a partir de hoy, pasarán por esta página.
Gracias también a quienes se miraron en el espejo que colocamos afuera de las instalaciones del periódico para reconocerse en NosotrAs.
Porque también somos eso: un espejo.