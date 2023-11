Ociel Baena: su responsabilidad pública, ¿le obliga a observar una determinada conducta pública?

En el diálogo, Baena y su interlocutor utilizan algunas expresiones con carga sexual -aunque recurriendo al doble sentido- y palabras cuyo uso, por parte de personas heterosexuales, podría ser calificado como discriminatorio. Eso, en particular, provocó la polémica.

TE PUEDE INTERESAR : Lanzan encuesta laboral para personas trans y no binarias de Coahuila; así puedes contestarla

Personalmente, sin embargo, no estoy interesado en el análisis del lenguaje -verbal, kinésico, icónico- ni de las expresiones orales concretas del video en cuestión. Tales hechos, me parece, se ubican dentro del territorio de la libertad de expresión de las personas. Me interesa, en cambio, llamar la atención sobre el contexto. Porque el contexto importa... o al menos debería.

¿Cuál es ese contexto? Sobre todo, un hecho puntual y concreto: Ociel Baena forma parte del cuerpo colegiado responsable de impartir justicia, en materia electoral, en el Estado de Aguascalientes. Se trata de una responsabilidad pública relevante y de la mayor gravedad.

Para decirlo de manera más concreta: el trabajo de Baena consiste en dirimir las disputas surgidas en el terreno de la lucha por el poder público, es decir, en el proceso de ejercer los derechos político-electorales de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Magistrade presenta denuncia contra de senadora de Aguascalientes, por discurso transfóbico

Es un trabajo para el cual se requiere un alto grado de especialización en materia jurídica y cuya principal actividad consiste en analizar hechos, ocurridos en el mundo fáctico, a la luz de las reglas y principios del Derecho y, a partir de dicho análisis, construir una propuesta de veredicto, someter esta a la discusión colegiada y, a través de dicho ejercicio, convertirla en una sentencia con la cual zanjar la controversia concreta.

¿Cuál es el desempeño de Ociel Baena en este terreno? ¿Cuáles son las teorías jurídicas a las cuales se suscribe para, desde ellas, defender una posición u otra en su trabajo cotidiano, ese por el cual le pagan los contribuyentes? Accediendo al contenido publicado en sus cuentas de redes sociales es imposible hacerse una idea sobre el particular.

A todo mundo queda muy clara su adscripción a la comunidad LGBTIQ+ y su posición de defensa de la denominada “cuota arcoíris”, una especie de acción afirmativa a través de la cual se ha reservado un número mínimo de asientos para integrantes de dicha comunidad en cuerpos colegiados o se les garantiza el acceso a empleos públicos.