Magistrade presenta denuncia contra de senadora de Aguascalientes, por discurso transfóbico

Al respecto, Ociel Baena comentó que el ser una persona no binaria, o pertenecer a la comunidad, no es una ideología, porque éstas son pensamientos en debate que se cuestionan, evolucionan o involucionan, sin embargo, los derechos de las personas no están a discusión.

“Interpondré una denuncia por violencia política en razón de género porque me invisibiliza como persona no binaria, que lo he dicho públicamente y la senadora lo sabe y al señalarme con el género de varón me invi­sibiliza y disminuye la autopercepción que es un derecho humano”, dijo anteriormente.

Márquez, “con mucho respeto”, amenazó a Baena con que no se “atreva a visitar ninguna primaria a difundir la ideología de género”; cabe destacar que estas declaraciones suceden en pleno mes del Orgullo LGBT.