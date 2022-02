Óscar tuvo que ceder

1.- Empieza de lleno la temporada de premios internacionales para el cine y, sin lugar a dudas, el que más llama la atención es el Óscar. Aunque todavía falta mucho para el domingo 27 de marzo, fecha en que se llevará a cabo la ceremonia de entrega de premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, el hecho de que ya se hayan publicado las nominaciones genera un verdadero diluvio de comentarios y tendencias en redes.

2.- Uno de los cambios más trascendentales que se han generado en los premios Óscar, es la presencia indiscutible de las películas producidas y presentadas por los sistemas de streaming más poderosos del planeta. La pandemia ha sido, en gran parte, responsable de este cambio. Antes era casi un tabú considerar para los premios a cintas que hayan sido planeadas para tener presencia en “televisión”.

3.- Pongo entre comillas la palabra televisión porque, en realidad, el streaming es cualquier cosa menos televisión tradicional. La inmensa mayoría de las personas que ven películas o series en Netflix, Amazon Prime, Disney + o HBO Max –por mencionar solamente cuatro– lo hacen en pantallas de laptops, tablets e incluso en sus teléfonos celulares. Y es precisamente esto lo que hace que los más conservadores se rasguen las vestiduras.

4.- Aquellos que se consideran a sí mismos los más puristas o tradicionalistas respecto al cine, aseguran que el séptimo arte sólo puede apreciarse en su máximo esplendor en una sala con la tradicional pantalla grande. Ellos parten del hecho que los productores, directores y guionistas piensan en todos los detalles que sólo se perciben en un formato monumental. Características visuales o auditivas que sería imposible notar en un celular.

5.- Quizá tengan razón. Sin embargo los tiempos han cambiado de manera definitiva y lo que antes dábamos por un hecho, ahora ya ni siquiera existe. (Descanse en paz, Blockbuster). Es por eso que los miembros de la Academia han tenido que adaptarse y considerar películas de plataformas como Netflix. La cual, por cierto, arrasó este año con 27 nominaciones. Aunque en 2021 tuvo 36 nominaciones, el gigante rojo sigue haciendo una presencia abrumadora.

6.- Hablando de las películas nominadas de Netflix, ya habíamos comentado el pasado 2 de enero en este espacio sobre los elementos, tanto de producción como de actuación de Don’t Look Up (No miren arriba) la cinta protagonizada por Meryl Steep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Cate Blanchett, entre otros. Muchos no entendieron el tono sarcástico de esta producción pero, debido a la relevancia actual de su trama, es una de las grandes favoritas.

7.- Sin embargo, la película de Netflix que verdaderamente lidera las nominaciones al Óscar es The Power of the Dog (El poder del perro) con 12. Protagonizada por Benedict Cumberbatch así como por Kirsten Dunst y su prometido y padre de sus hijos Jesse Plemons. Se trata de una historia árida, casi oscura, que vale mucho la pena analizar. En la próxima ocasión hablaremos de ésta y otras cintas que están en la carrera al Óscar.

Sígueme y manda tus comentarios por Instagram y Twitter en: @felixrivera333.