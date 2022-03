Peleando por los millones del charro

1.- Todo en el mundo del espectáculo es negocio. No por nada se le llama en inglés Show Business. Hasta a los detalles más frívolos se les saca una ganancia. Sin ir más lejos, la ex modelo, ex actriz, ex drogadicta y ex paciente de hospital psiquiátrico Carmen Campuzano, como una manera de volver a adquirir notoriedad, hizo una publicación en Twitter respecto a la carta que el presidente de México envió a los diputados del Parlamento Europeo.

2.- “Ni mi pleito con Lyn May en La Oreja tuvo este nivel.”, dijo la Campuzano haciendo referencia al vulgar pleito que tuvo en televisión con la famosa vedette de ascendencia china y comparándolo con el tono que el mandatario utilizó para dirigirse a los parlamentarios europeos. Después de años de no ser relevante en los medios (lo que le proporciona ingresos) Carmen tuvo un tuit viral que la llevó a todos los titulares.

3.- Este es solo un pequeño ejemplo de la mercadotecnia en el planeta de las celebridades. Sin embargo, hay otras estrategias mucho más elaboradas que pueden generar ingresos fabulosos a las partes involucradas. Y uno de los casos más recientes que llamó poderosamente mi atención es el pleito –público y legal– que estalló, y sigue vigente, entre TelevisaUnivisión y María del Refugio Abarca Villaseñor, la viuda de Vicente Fernandez.

4.- Todo empezó porque a la empresa productora se le ocurrió hacer una telenovela a la que llamaron El último rey, producida por el controversial Juan Osorio y basada en la vida de don Vicente, desde su infancia hasta la tercera edad. Sin embargo, la señora Abarca Villaseñor, mejor conocida como doña Cuquita, interpuso un recurso legal para impedir que TelevisaUnivisión pudiera transmitir la mencionada producción.

5.- La razón que doña Cuquita y su ejército de abogados esgrimen es que la familia Fernández, como herederos del Charro de Huentitán, no han otorgado los derechos para usar el nombre de Vicente Fenández a TelevisaUnivisión. En realidad, ellos ya han hecho las negociaciones necesarias para que sea Netflix la que haga una serie, con toda la mano, de la vida y obra del intérprete de Por tu maldito amor. Es decir, todo es cuestión de dinero.

6.- Además, los Fernández quieren una serie estilo The Crown con Netflix, no una telenovela tipo El premio mayor con TelevisaUnivisión. Aun así, la tiránica empresa de televisión tradicional obtuvo una suspensión contra las demandas de doña Cuquita, por parte de una oscura juez, y el pasado lunes 14 de marzo estrenó de todos modos la novela El último rey, protagonizada por Pablo Montero. Pero la acongojada viuda no se dejó vencer y tramitó tres nuevos amparos para sacarla del aire.

7.- Como dije desde un principio, todo en el negocio del entretenimiento tiene que ver con pesos y centavos. Y mientras TelevisaUnivisión quiere sacar una última tajada de ganancias de un cantante que apoyó durante toda su vida, sus deudos desean fervientemente obtener los millones de dólares que ofrece la empresa estadounidense. Y que a don Vicente lo encarne Jaime Camil. Mientras tanto, ¿los ratings de TelevisaUnivisión se elevaron hasta los cielos? La respuesta es: ni así lo han logrado.

