Planeta en lucha defensiva

Pareciera que el planeta activa sus mecanismos de defensa.

Terremotos, marejadas, tsunamis, huracanazos, aguaceros, ciclones y tornados, granizadas, desbordamientos e inundaciones y sequías, frentes térmicos y erupciones volcánicas...

Ante el calentamiento global causado por las contaminaciones y ante las talas en amplias zonas de bosque selvático, los sistemas ecológicos se desequilibran, se desproporcionan y quedan rotos sus cauces naturales. Se arremete con edificaciones dislocadas. Parecen disminuirse las especies en riesgo de extinción por vías de comunicaciones invasoras y letales.

La tecnología privilegia lo artificial desplazando, desarticulando y contaminando lo natural. Siente la Tierra como plaga a la especie humana que insulta su inteligencia con pretenciosas audacias que generan irremediable autodemolición a corto y largo plazo.

CAMBIO DE ÉPOCA

El cambio de época ensaya nuevos paradigmas, sustituye certezas mal cimentadas, descubre que es ahora analfabetismo lo que consideró sabiduría. Va descubriendo una libertad que sólo puede activarse desde una madurez humana que no se ha alcanzado.

El desarrollo ético se ha quedado enano ante el gigantesco poderío que ya se va cediendo a artificios incapaces de verdadera inteligencia.

Se buscan remedios contra la pandemia bélica por no haber logrado los preventivos que la hacen imposible. Y en coyunturas electorales cada ciudadano va valorando candidaturas, con lo que logra entender, dentro del barullo de la infodemia deshumanizante, para dar −con su voto− el mandato necesario para que alguien convoque a la unidad de esfuerzos de todos los diferentes por el bien común.

DOCENCIA Y ESTUDIANTADO

Imantan −en fecha próxima− los festejos de mayo. Es mes en que se teje un nido acogedor de afectos y felicitaciones para los vuelos maternales, docentes y estudiantiles.

Vida, enseñanza y aprendizaje. Madre, maestro y estudiante reciben y trasmiten vida, verdad y capacitación. Respetar la vida, comunicar conocimientos y asimilar principios y experiencias son fuentes de prosperidad integral en una sociedad sana y dinámica. Respeto a la vida, respeto a la verdad y respeto al desarrollo responsable de la aptitud es lo que humaniza para la construcción de una verdadera paz centrada en la justicia.

CRISIS: ESTADO NORMAL DE LA COMUNIDAD DE FE

¿Está la Iglesia en crisis? Sí. Siempre está en crisis porque es peregrina. Está siempre en avance hacia una plenitud eterna. Las tensiones, los conflictos, los mantenimientos y las afinaciones, los riesgos y los logros, los aciertos y las rectificaciones son su vida diaria. Desde el principio, la comunidad de fe ha enfrentado traiciones, negaciones, incomprensiones, persecuciones y conspiraciones, con el contraste de santidad y perversidad, divisiones y unidad de lo diverso. Enfrentando rupturas en la integridad de la fe, en la unión jerárquica y en la integridad de vida. La barca de Pedro ha navegado todas las tempestades en la historia y sigue sin naufragio hacia el puerto de gloria.

DOS TRAGOS AL CAFÉ

Es el momento en que la conversación toma su nivel.

El estudiante le pregunta al profe: “¿Y qué es lo que le sorprende más en estos tiempos?”.

El profe le da un trago a su cafecito y dice: “Me sorprende que tantos que saben hacer el bien, no lo hagan. Que tantos que podrían hacer una corrección fraterna, no la hagan. Que tantos quieran curarse y no eviten mejor lo que los enferma”.

Ahora es el estudiante el que da el último trago a su café, asintiendo con la cabeza y sonriendo en actitud de aceptación...