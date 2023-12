POLITICÓN: Alberto Hurtado no va por coordinación: ¿fin del bloque guadianista?

I. ‘CORRALITO’

Que en realidad Alberto Hurtado hizo fue adelantarse antes de que se dieran a conocer los hechos en la negociación de la coordinación de Morena en la próxima legislatura. Dijo que él no participa en el proceso, pero lo que dicen los diputados electos de su partido es que le hicieron “corralito”, porque sus intenciones sí eran obtener la coordinación, pero lo dejaron fuera. De esta manera dos mujeres y un hombre llegarán a la coordinación de la bancada, porque también dejaron fueron a Luis Jaime Ponce, quien no quiso cooperar con la causa y se vio muy radical. ¿Será el fin del bloque guadianista? Porque su ausencia está pesando, y puede impactar a las aspirantes familiares también.

II. ¿BANCADA?

Hablando del Congreso Local, habrá dos diputados de principio de mayoría relativa por el PRD: Beatriz Eugenia Fraustro y Guillermo Ruiz, quienes ganaron en los distritos 15 y 2, respectivamente. ¿Formarán su propia bancada para hacer estrategia o simplemente se unirán al PRI? Porque todos sabemos de sus raíces.

III. AUSENCIAS

De entrada el Congreso Estatal tiene definidas dos ausencias de quienes ganaron la elección, ya sea por mayoría o representación proporcional. Se trata de Jesús María Montemayor, ganador sin problema del distrito número 3, y el primero en la lista de plurinominales, José Lauro Villarreal, ex gerente de Simas Torreón y ahora director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). Chuma, por su parte, va a la Secretaría de Desarrollo Rural. En primera posición plurinominal, está cantado, llega Carlos Robles, actual dirigente del PRI. En tanto en el lugar de Chuma asumiría el cargo Sergio Zenón Vázquez, ex alcalde de Nava.

IV. ACCIDENTES

En las grandes ciudades como Torreón y Saltillo y sus zonas metropolitanas el problema de los accidentes viales de personas que circulan en estado de ebriedad es grave y se acentúa en diciembre. Allá en la Comarca, al menos en el territorio de Román Alberto Cepeda, tomaron cartas en el asunto concientizando a los jóvenes con una campaña, pero también se mantienen los operativos anti alcohol.

V. PRIMER CUADRO

Dicen que a los comerciantes del primer cuadro de Alberto Rojas nada les parece, que si el transporte, las obras, el alumbrado, la basura, el tráfico, los parquímetros, en fin. Pero ahora sí le atinaron, al menos en evidenciar al Banco del Bienestar. Y es que Marcos Gibrán Moreno Pérez, nomás llegó a darle continuidad al trabajo de Claudia Garza del Toro. ¿Y usted dirá, cuál trabajo? Es un decir, en realidad llegó con la misma tonada de no le muevo, así que se quede y después lo vemos, muy clásico de los morenistas del Gobierno Federal. Los comerciantes no quieren que los adultos mayores sigan sufriendo, padeciendo hambre, frío, sed, jornadas extenuantes parados y el Banco no mejora sus servicios.

VI. EN SERIO

Quien anda como pez en el agua en la Ciudad de México, tomándose en serio el papel de representante de Coahuila es Hilda Flores. Estuvo, a nombre del gobernador Manolo Jiménez, en el Encuentro Binacional de Empresarios Mexicanos establecidos en los Estados Unidos. Ahí se puso al día respecto a las oportunidades del nearshoring, sobre todo en el lado coahuilense.

VII. BALDE

Para los coordinadores parlamentarios, los que queden y ya amarraron el lugar, ahí les va un balde de agua helada. Eduardo Olmos emitió una iniciativa para que todo vuelva a ser como antes en el Congreso Estatal. No habrá llegada de otros grupos con menos de una tercera parte de los diputados a la sede de la Junta de Gobierno, será, de acuerdo con lo planteado durante los tres años del que cumpla con tener 8 o más legisladores, pero nunca uno de menor, sólo en caso de que esto no se cumpla, habrá alternancia en la dirigencia legislativa. Esto en automático deja fuera a todos los grupos diferentes al PRI, porque es el único que cumple y la legislación también impide que uno o más diputados se cambien de bancada.

VIII. DEUDA MUNICIPAL

Si se le aprueba el préstamo a Múzquiz de Tania Flores, entonces entraría a los primeros 25 municipios de todo el país más endeudados del país. Entre los últimos 15 hay municipios con deudas que rondan los 400 millones de pesos. Depende ahora del próximo Congreso decirle sí o no, a lo mejor le dan el sí, nomás para detener sus aspiraciones.

IX. SENTIDO

Por energía producida de manera sustentable, el estado de Coahuila se encuentra dentro del top 10, pero antes de la 4T que le cambiaron todo a la CFE para que no comprara tanta energía limpia, la entidad quedó en el top cinco. El caso es que la política económica -¿cuál?- no funciona en ningún sentido, ni para ricos, pero tampoco para pobres y menos para clase media. Con el cambio de presidente en el 2024 se espera recuperar la grandeza energética, per hay un obstáculo: Claudia Sheinbaum; mientras que no se ve inconveniente en el perfil de Xóchitl Gálvez. Entonces le encontraremos sentido al Clúster de Energía de Rogelio Montemayor.