POLITICÓN: Dejan vía libre a Attolini para coordinar a Morena en el Congreso de Coahuila

I. EL PLEITO

Roberto Piña y Ricardo Mejía se andan llevando bien feo, dicen. Eso de la demanda contra el alcalde fronterense la puso el PT, en donde ahora no se mueve una pluma sin la autorización de Mejía. Pero el pleito está bueno y contamos el antecedente. Cuando el dirigente de los rojos andaba suspirando por la candidatura de Morena, Piña le servía de tapete. Luego vino Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, y una lista de “corcholatas”. Hablaron con Piña, le hicieron manita de puerco sobre unas obras y contratos que están con una licitación dudosa, se cambió como manso corderito al equipo de Armando Guadiana y ahora apoyando a Claudia Sheinbaum, más otros. El Tribunal Electoral decretó que sí violó la Ley Electoral y su Cabildo deberá sancionar. Atentos.

II. DEFENSA

El Fondo Noruego para defensa de los derechos humanos está reconociendo el trabajo de Pasta de Conchos, pero a la vez alertando por enésima vez sobre la violación de derechos los trabajadores y la falta de equidad en oportunidades para las mujeres en la Región Carbonífera de Coahuila. Quizás éste último deba entrar a discusión, porque ese trabajo es altamente riesgoso, pero bien lo puede realizar cualquier persona.

III. PRESUPUESTO

Si no hay cambio de dirección del viento este día llegará el nuevo secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, quizás junto al anterior, o todo su equipo, al Congreso estatal de Lalo Olmos. Van a entregar el Proyecto de Paquete Económico, que incluye las reformas de las actualizaciones de los impuestos y derechos, que se convierten en la Ley de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos del Estado. De esta manera se definirá cuánto gastará la administración de Manolo Jiménez durante el 2024 y sus rubros prioritarios. El único inconveniente que se le ve es la integración de las Aportaciones y Participaciones de gobierno federal, que otra vez no serán reales y obligarán a ser muy cautos con la programación del gasto, porque en el sexenio pasado le quedaron a deber 23 mil millones de pesos.

IV. VACACIONES

Para esto habrá sesión en el Congreso, de tal manera que están a punto de completar la cuota para irse de vacaciones. Hay que sacar el acuerdo del Presupuesto, porque el de municipios es asunto en trámite casi listo, y podrán irse tranquilamente a festejar las fiestas decembrinas. Mientras que otros integrantes como Chuy María Montemayor, el diputado Lalo Olmos y Mayra Valdés le seguirán con la chamba en el gabinete hasta quedar libres del Legislativo el día 31 de diciembre.

V. PINABETE

Para las familias de los mineros de El Pinabete, en Sabinas, no sólo es que los rescatistas lleguen hasta donde están sus seres queridos, sino que a partir de ahí vienen otras resoluciones. Lo que más esperan es que la Fiscalía General de Gerardo Márquez finque la responsabilidad de homicidio culposo a los dueños y contratistas -plenamente identificados- del centro laboral. Se le ha dado tantas vueltas a este asunto que la gente anda cansada de ir y venir con autoridades y no recibir respuestas concretas. Nomás que no se les ocurra meter para nada a algunas de las fiscalías especializadas, pero se especializan en eternizar los asuntos. Debe ser prioritario para el último año del fiscal obtener resultados positivos en este tema.

VI. REVISIÓN

En la delegación Coahuila de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de Ernesto Cepeda Aldape, iniciaron los operativos 30 Delta para revisar las condiciones de salud de los operadores. Esto al menos garantiza seguridad para pasajeros y automovilistas en las carreteras estatales. Esto es bueno, porque de la Guardia Nacional nomás no se sabe nada.

VII. INVESTIGACIÓN

Que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos está pidiendo investigar abusos contra trabajadores en la planta de autopartes Fujikura de Piedras Negras. El área laboral está en disputa entre sindicatos mexicanos y extranjeros, pero además en ese municipio había una persona que no daba solución a las demandas de nadie en la CTM, Leocadio Hernández, quien fue aprehendido por presunta extorsión a una empresa. Así se las gastaba, porque ya está tras las rejas. El caso es que no puede permitirse esta mancha en los expedientes de Coahuila. Ahí deberá ser un trabajo coordinado de autoridades federales con Nazira Zogbi, quien repitió en la Secretaría del Trabajo en el nuevo gabinete.

VIII. ALIANZA

Antes del fin de semana queda listo si hay o no alianza de Morena con PT, PVEM y UDC, si no es que mañana mismo. El único pero que le ven los petistas es la intervención obstinada de Antonio Attolini, el enviado de Luis Fernando Salazar, quien por enésima vez está por perder una nueva candidatura, ahora al Senado.

IX. CAMINO LIBRE

Alberto Hurtado va a dejarle el camino libre a Antonio Attolini en la coordinación, no quiere participar en la selección de coordinador de bancada de Morena en la próxima legislatura. La función del coordinador es importante en el funcionamiento de la bancada y tiene una interacción directa en la Junta de Gobierno. Entonces, que le toque batallar con Attolini al que llegue, porque con Alberto se puede dialogar, no se cierra, y tiene claros los principios de la 4T, pero también que Coahuila se cuece desde el número de votos que se logra acá. Habría que ver cómo reacciona el mismo Hurtado si sus compañeros se lo piden porque deja abierta esa posibilidad. Otro dato, dice que él está concentrado en la recuperación de su amigo Armando Guadiana.