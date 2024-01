POLITICÓN: Anda Luis Fernando Salazar despreocupado, ganaría el Senado incluso si pierde

I. HILO

Aunque en esta administración federal ha habido cambios al por mayor en todas las áreas, desde que Reyes Flores Hurtado se convirtió en agencia de colocaciones para el ISSSTE, hay un personaje que no se ha movido. Se trata de José Ángel Orta Alvarado, quien tiene el cargo de responsable jurídico de la delegación Coahuila, y por lo tanto tiene mucho qué decir sobre la grave corrupción en el otorgamiento de pensiones con muy altos montos, cuando en realidad no les corresponden. ¿No vigila, se le pasa, tiene mucho trabajo?, ¿cuál será la excusa?. El problema además escala a que hay despachos favoritos para el cobro de pensiones y demandas. Resulta extraño tanto desaseo en la delegación del ISSSTE en Coahuila. Pese a las auditorías, Pedro Zenteno no levanta un dedo para remediar el asunto.

II. DELEGACIONES

Son varias las dependencias federales que andan patas pa’rriba. Todo se debe a la desatención, la falta de recursos, y el escaso interés. Las dependencias federales no están cumpliendo con su función, la mayoría, y algunas más a fuerza que con ganas porque les exigen los usuarios. Todo hace indicar que Aída Mata, se supone jefa de delegaciones federales, nomás está de adorno o ni siquiera la toman en cuenta.

III. GANA PERDIENDO

Que Luis Fernando Salazar, como se comentaba antes, anda despreocupado, relajado, pero con estrategia. Pero la estrategia no es para ganar la senaduría, por el contrario, es para perder, o en otras palabras, quedarse en el segundo lugar. Si Luis Fernando y Cecilia Guadiana no ganan la elección al Senado, Salazar pasa, pero Guadiana no. Eso lo dejaría libre, sin sombras. Tampoco es casualidad, asegura, que busque dejar fuera de cualquier cargo público a Tania Flores y a Lizbeth Ogazón. Luis Fernando ha visto muchas películas de intriga, porque ya está pensando en la próxima gubernatura, pero controlando, junto con Antonio Attolini, Diego del Bosque, Tanech Sánchez y Diego del Bosque, el partido para ellos.

IV. A FUTURO

El exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ahora anda en el Partido Verde, lo mismo que sucedió en Yucatán con Jorge Carlos Ramírez Marín, nomás lo pusieron con el aliado para que Morena no aparezca en escena. Este ingreso de Eruviel a las filas del partido del tucán lo pone en la fila para las pluris al Senado, o cualquier puesto que a usted se le ocurra en el futuro.

V. TAMBIÉN VAN

Que los naranjas de Movimiento Ciudadano no se van a quedar atrás en la postulación de candidatos al Senado de la República y la Cámara de Diputados. Lo que sucede es que el partido que coordina en Coahuila Alfonso Danao de la Peña, trae otros tiempos y no les urge. Por lo pronto apunte a Valeria López Luévanos y Erick Rodrigo Valdez Rangel para el Senado. Es lo que se sabe. Ella es lagunera, fue candidata por Morena a la alcaldía de Matamoros, no ganó, pero también le dejó una experiencia desagradable, porque sufrió violencia política en razón de género. No obstante los procesos internos del MC aún no concluyen, y quiere decir que nadie está seguro en una candidatura, los nombres pueden cambiar.

VI. ALIANZAS

Los panistas van a tener que rezar porque se aprobaron las alianzas de manera definitiva y ahora sí, se acabó la poca oportunidad que había de incluirlos con el PRI, PRD y UDC. Los azules de Elisa Maldonado tienen la oportunidad de postular 38 alcaldes y sus respectivas planillas, al menos que lleguen a un acuerdo de facto con el PRI para que los dejen ganar al menos Monclova, General Cepeda y Candela, por los viejos tiempos.

VII. DOLOR

Cuentan que para el INE Local de José Luis Vázquez López el tema de los espectaculares que Morena colocó por todo el estado a favor de Claudia Sheinbaum, principalmente, se han convertido en un dolor de cabeza. Ahí en el INE estuvieron revisando que los anuncios cumplieran con la normativa y que fueran en realidad del partido, que estuvieran reportados, pero parece que a los guindos eso de cumplir con la Ley Electoral no se les da. El asunto pasó a manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todo indica que será allá donde se diga la última palabra sobre posibles actos anticipados de campaña. Veremos en cuánto les sale el chistecito, porque nomás multa alcanzan.

VIII. CANSADOS

Si el alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco, no detiene a tiempo los atropellos de su jefe de policía, involucrado ahora en tortura y lesiones contra un joven, entonces sí se va a cumplir lo que dicen los morenos. Alegan que la gente se cansó muy pronto de la mano tibia de Orozco con su jefe policiaco y ellos van a tratar de recuperar la alcaldía, aunque digan lo que digan de Ramiro Pérez, él tiene un proceso con la justicia y debe pagar por eso.

IX. CHAMBA

Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le respeta en Coahuila, pero eso no quita que la gente le pida hacer su chamba. En su visita a la Región Carbonífera, la organización Familia Pasta de Conchos le pidió un plan transexenal para continuar con el rescate de los mineros, porque hay dudas que pueda concluirse en tiempo y forma este sexenio. También fueron trabajadores de Altos Hornos de México a pedir justicia porque tienen más de un año sin sueldo, sin prestaciones y la acerera sigue detenida por los problemas legales de Alonso Ancira. Ellos piden que se venda y se reparta como indemnización, que sería lo más justo para quienes siguen esperanzados en recibir algo. Los de Pasta de Conchos salieron ganando porque habrá un decreto y un fideicomiso para garantizar el rescate, pero los trabajadores sólo promesas.

