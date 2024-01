POLITICÓN: Visitará AMLO Coahuila como Acapulco, en privado

I. ENTRE DOS

Aunque no hay mucha expectativa sobre los candidatos de Movimiento Ciudadano de Poncho Danao de la Peña, todo hace indicar que la disputa por las senadurías estará entre dos partidos, nada más. Miguel Riquelme y María Bárbara Cepeda por el PRI y con ellos la alianza nacional con el PAN y PRD, y por el otro lado Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, de Morena, a quien se le suman PT y PVEM. Por primera vez el PRI en varios años tiene la oportunidad de volver a ganar el Senado de la República y mandar dos representantes. Si esto sucede, como es el pronóstico, entonces quien quedaría fuera es Cecilia Guadiana, quien es segunda en la fórmula con Luis Fernando, que pasaría también a la Cámara Alta.

II. REGISTROS

Al tricolor de Carlos Robles llegaron ayer Miguel Riquelme, María Bárbara Cepeda, Jericó Abramo, Jaime Bueno, Sonia Villarreal, Hugo Dávila y Patricia Cardona para registrar las candidaturas federales. Del resto de los distritos federales, dos le corresponden al PAN y uno al PRD. Nadie descarta que un ex priista o un mismo priista pueda aparecer como candidato perredista.

III. CARAS NUEVAS

Dicen los que están al tanto de la grilla interna en el partido del Presidente, Morena, que una vez concluida la precampaña -hoy- habrá reacomodos en el equipo responsable que representa en Coahuila a Claudia Sheinbaum. Uno de los cambios relevantes será la designación de una vocería formal en la entidad. La responsabilidad, se afirma, recaerá en el recién estrenado diputado local Antonio Attolini, quien eso de hablar lo tiene dominado. Habrá que esperar al anuncio formal y a ver las caras de quienes se alinean en los otros polos de poder en el partido de moda. Sin embargo, faltan muchos morenos coahuilenses por integrarse al equipo.

IV. COMO EN ACAPULCO

De morenistas hablando, nos cuentan que, para todo efecto práctico, durante la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará este viernes a la entidad, la Región Carbonífera será Acapulco. ¿Cómo así, preguntará usted? Pues que, al igual que lo hace con el devastado puerto, el mandatario no tendrá actividad pública y solamente se reunirá en privado con familiares de los mineros muertos.

V. APOSTANDO AL OLVIDO

A su llegada a la presidencia del Consejo General del IEC, Rodrigo Paredes -ex funcionario del INE-, detectó irregularidades en las cuentas del Instituto y sobre todo, en la liquidación de los partidos políticos llamados “morralla”. Ha pasado un buen tiempo y no hay noticias sobre las investigaciones y procedimientos que se iban a poner en marcha para sancionar o corregir. Los partidos “morralla” están en el proceso de trámite de su registro. Son, bajo otros nombres, y quizás con otras personas encabezando las organizaciones, los mismos que por alguna omisión de alguien, provocaron en el IEC diferentes problemas jurídicos y financieros. Es tiempo de que Rodrigo y compañía digan algo sobre todo esto y no le apuesten al olvido.

VI. EINSTEIN

Siguiendo con los tiradores priistas, a varios sorprendió que cuando se comunicaba su registro, Enrique Martínez publicó un curioso tuit que dice así: “Completa la frase... Einstein dijo que ‘solo hay dos cosas infinitas: el Universo y .....?’”. La estupidez humana es lo que concluye la cita. ¿A qué se habrá referido? se preguntan los estudiosos de la teoría de la “grillatividad”, con más adeptos e interesados que la de la relatividad. ¿Será que E=mc2? Usted da el significado a cada letra.

VII. PINABETE

Sucedió de nuevo con el último hallazgo de la FGE de Gerardo Márquez en la mina El Pinabete. Primero la Fiscalía, encargada de la recuperación de los mineros atrapados, envía un comunicado dando a conocer la información. Casi dos horas después, la coordinación de Protección Civil a nivel nacional, envía otro con la figura central de Laura Velázquez. En realidad a las familias de los mineros quien haga el trabajo es lo que menos les importa. Se supone que Laura debe estar al pendiente 24/7 de la Carbonífera. Pero además, la asignación a CFE de Manuel Bartlett y Protección Civil, no es estar al tanto de los hallazgos, sino de dar a conocer los avances generales.

VIII. SEÑAS

Pues parece que nomás estaba de rascarle al caso de Édgar Flores Sánchez, para mayores señas ex secretario de Obras Públicas en Ramos Arizpe, pues a raíz del comentario que se publicó ayer aquí, llovieron los añadidos. “Hay que agregarle las bodegas que posee”, dice uno; “también súmale que la casa donde vive es una auténtica mansión”, acota otro; “y anda estrenando Suburban”, agrega alguien más... “y eso que su único trabajo ha sido en el municipio de Ramos”, concluye otro interlocutor.

IX. A LA CARGA

Tan pronto se anunció que el ex gobernador Miguel Riquelme es el aspirante a la candidatura al Senado de la República, por el PRI, junto con María Bárbara Cepeda, y los morenos no dudaron en atacar. El primero fue Reyes Flores, actual senador, pero que llegó por la vía rápida y fácil, porque en realidad quien hizo la campaña en aquel tiempo fue Armando Guadiana. Reyes es suplente y durante las ausencias de Guadiana llegaba al Senado, y ahora se integró de manera definitiva. En realidad los partidos y los políticos podrán decir lo que quieran, pero al final de cuentas la ciudadanía es la que emite el voto, y en esto Riquelme lleva ventaja, porque tuvo un gobierno que cumplió, dejó un Coahuila en paz, y creciendo.