Politicón: Aquí se despiden

I. AQUÍ SE DESPIDEN

Algunos de los integrantes de la Alianza Federalista, teniendo al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, como anfitrión, le dieron la despedida a Jaime Rodríguez “El Bronco” y Silvano Aureoles, gobernadores de Nuevo León, y Michoacán, respectivamente. El reconocimiento fue por la defensa al federalismo. El objetivo no se ha perdido: es la coordinación en materia de seguridad, salud y reactivación económica, pero para tener un país más justo era necesario abordar el Pacto Federal, de donde deriva el Pacto Fiscal. Los gobernadores han avanzado, pero les falta camino por recorrer, sobre todo para una nueva Ley de Coordinación Fiscal.

II. HABRÁ INVITACIONES

Durante el encuentro, en el cual estuvieron los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Aguascalientes, además de Miguel Riquelme, de Coahuila, éste último habló del siguiente paso de la Alianza Federalista. Una vez que Silvano y “El Bronco” dejen sus funciones, se invita a los gobernadores que quieran entrarle, para saber si quieren seguir integrados en este grupo de trabajo, y mantener coordinación y cooperación.

III. HAY PRESENCIA

Para los que pensaban que había ausencia de autoridades de los derechos humanos en Ciudad Acuña y Piedras Negras, documentando la crisis migratoria, les diremos que la Comisión Nacional, de Rosario Piedra, sí está atenta. Es más, dicen que ya emitieron 10 medidas cautelares a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para proteger la dignidad, la salud y la seguridad de los migrantes, independientemente de si son haitianos o cualquier otra parte del mundo. Además que han documentado la retención ilegal de migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

IV. CONTROL MIGRATORIO

Hablando del Instituto Nacional de Migración (INM), su titular Francisco Garduño se ha ganado a pulso las críticas en redes sociales. Hablando con los medios de comunicación dijo que en todos los países hay controles migratorios, y en ninguno existen fronteras abiertas, hasta ahí todo bien, pero luego soltó la frase: “Hasta en el cielo hay control migratorio”. ¿Cómo supo? ¿Ya fue? ¿Lo regresaron porque no tenía visa o por mala persona? Son solo preguntas.

V. SOÑAR DESPIERTO

El que ya empezó a soñar despierto es Diego del Bosque. Ahora que fue nombrado presidente de Morena en Coahuila, quiere reactivar la afiliación de militantes, pero sobre todo unir a los diferentes movimientos que hay en la entidad, cada uno jalando para su lado, porque hay intereses, y económicos, aunque Diego sea un iluso. El ex diputado federal -quien llegó por la vía de la tómbola a la Cámara-, ahora está al frente de Morena por compromiso de sus padrinos. Los verdaderos morenistas, los fundadores, dicen que lo único bueno de todo este circo es que no llegó Ariel Maldonado. ¿Por qué se habrá ganado tanta antipatía en poco tiempo?

VI. SE CUECEN HABAS

El que sorprendió fue Éder López, presidente de la Cámara de Restaurantes (Canirac), al denunciar por la vía penal un presunto quebranto por 2.6 millones de pesos, por parte del ex director Gustavo Espinosa. En todos lados se cuecen habas. No se recordaba algo similar desde que Héctor Horacio Dávila destapó un presunto desfalco hecho por el ex presidente de los hoteleros, Armando de la Garza.

VII. ESTÁN DESMEDIDOS

Lo que no se mide no se puede mejorar, y aquí va un indicador para que Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad, Gerardo Márquez, Fiscal General, y todos los alcaldes, actuales y los que vienen, tomen nota: la gente está denunciando violencia de policías. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Hugo Morales, se reciben 50 denuncias mensuales. Es un número alarmante. ¿Quién los está capacitando? ¿Por qué se están brincando las trancas? Antes les leían la cartilla para que no se pasaran de listos con los ciudadanos, pero ahora es asunto olvidado. Ganan bien y la delincuencia organizada está a raya. ¿Por qué aprovecharse del pueblo indefenso?

VIII. TURISMO CIENTÍFICO

A nivel nacional el tema del turismo científico cobró relevancia. Se dice que las universidades gastan a manos llenas por esos conceptos. Incluso Armando Guadiana se montó al tema diciendo que se investigue a todas las universidades incluso por la Unidad de Inteligencia Financiera, incluida la intocable UNAM. Pero ayer mismo, Santiago Nieto, reviró en redes sociales al decir que no le toca, que él anda en el lavado de dinero -aunque nomás no da una-, en eso sigue.

IX. PUERTA ABIERTA

Como la puerta sigue abierta porque hay una legislación estatal a modo, la Chiquillada -los partidos pequeños creados al vapor- puede volver en cualquier momento para representar una carga al cargado presupuesto del Instituto Electoral, de Gabriela de León. Samuel Acevedo, por ejemplo, ya anunció que tiene lista la constitución de su Asociación Política Sí Coahuila, que es el paso inicial para posteriormente buscar el registro como partido político. Samuel ya tuvo dos partidos: el Sí Coahuila y el PSC. ¿A quiénes les benefician tantos partidos, fraccionar el voto, hacer alianzas para que hagan el trabajo sucio, que sean multados y no paguen?