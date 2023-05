POLITICÓN: Desairan a Feria de Ramos Arizpe

I. ATORADO

En el Senado de la República sigue atorado el nombramiento del tercer magistrado del “Tribunalito” Electoral, de Sergio Díaz. No obstante que están definidos los tiradores finalistas, todo hace indicar que la nominación será después de la Jornada Electoral del próximo domingo 4 de junio. Por ahí hay caras muy conocidas, entre éstas el presidente del ICAI, Luis González. También del mismo Tribunal, Gabriela Valdés, Aminda Treviño y Alejandro Santos, quien ocupa temporalmente la magistratura. También aparecen trabajadores del municipio de Saltillo: Dulce Fuentes y Paulina Cortés; en tanto que del estado está Patricia Yeverino y del Congreso, Gerardo Blanco, mientras que del IEC se postuló Jorge de la Peña.

II. LAGUNERO

Mostrando como cartas credenciales lo que ha hecho en La Laguna, el coahuilense Marco Zamarripa se está postulando para la vacante en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, pero a nivel nacional. Hay otros 24 tiradores que fueron aceptados. Sólo se espera que AMLO no meta ahí su cuchara para detener el proceso, como lo ha hecho en otros organismos autónomos.

III. SALDO EN CONTRA

El que insiste en hacer discursos de chiste, que lo dejan mal parado por todo el antecedente −por no decir cola que le pisen− que trae, es Alejandro Campos, candidato a diputado local por el PT, de Valeria Flores. Por cierto, ¿quién asesora a Valeria en eso de escoger candidatos? Se nota que la chamaquearon, y feo. Dijo Campos en su discurso de cierre de campaña en Saltillo de su candidato a gobernador, que en el PRI son unos corruptos. Pero entre los mismos petistas se volteaban a ver −incluso petistas que antes fueron panistas de hueso colorado−, porque se preguntaban: “¿pues de dónde vienes?”. Campos ni siquiera renunció al tricolor, más bien lo fueron haciendo a un lado porque su imagen era saldo en contra.

IV. GANADO

Eso de andar con prisas por todo el estado tiene sus riesgos. Sucede que el consejero electoral Juan Carlos Cisneros reportó a Caminos y Puentes Federales (Capufe) que en la carretera que tiene a su cuidado y en la que cobra por circular, se atraviesa el ganado como si nada. Se supone que una carretera de cuota debe tener un grado mayor de seguridad, pero no.

V. MÁS PENA QUE GLORIA

Con más pena que gloria −dicen− cerró la Feria de Ramos Arizpe. Nada que ver con el año pasado, que traía una cartelera que abrió la boca a los saltillenses, esta vez apenas si pudo llevar al evento a unos cuantos ramosarizpenses. Lo que sucedió, según cuentan, es que el promotor Arturo Nuncio se vio muy acaparador y quiso controlar la venta de todo y los espacios estaban más caros que el año pasado. El resultado fue el desaire, en su mayoría de la gente de Saltillo, que fue la que llenó en 2022. A Nuncio, dicen, le falla la brújula en todo, porque además en su gusto político un día apoyaba al candidato del PVEM-UDC, Alejandro Martínez, y al otro a Lizbeth Ogazón. Lo que sí es cierto es que hubo saldo blanco, se notaba el operativo vial en el lugar, pero al fin y al cabo innecesario, porque ni gente hubo.

VI. VISITAS PENDIENTES

Tanto Adán Augusto López como Marcelo Ebrard tienen pendiente visitas a Coahuila, pero fuera de su promoción como “corcholatas”, sino desquitando el sueldo. Los puntos que deberán visitar, primordialmente, son Ciudad Acuña, de Emilio de Hoyos, y Piedras Negras, de Norma Treviño. En estos dos municipios tienen que dar la cara y ofrecer explicaciones sobre por qué siguen llegando cientos de migrantes y cero pesos para atenderlos.

VII. TRES RAYITAS

Quien le bajó tres rayitas a la insistencia del PT, de Valeria Flores, de que sea la Guardia Nacional que vigile las bodegas en donde se resguardarán las boletas, después de la elección del 4 de junio, es la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal. Los rojillos un día sí y el otro también le pedían al IEC, de Rodrigo Paredes, que no fuera la Policía Estatal, sino la Guardia Nacional la que vigilara las boletas. El caso es que, a decir de Sonia, participarán tanto la autoridad federal como la estatal y las Fuerzas Armadas en todo el operativo, previo, durante y después de la Jornada Electoral. La decisión no fue de una sola persona, sino de un consenso en la llamada Mesa de Seguridad por la Paz. A ver si ya se tranquilizan Valeria y su candidato.

VIII. REPARTICIÓN

Bien dice el dicho: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Con eso de la elección tan cerca, hay gente suspicaz que han tomado fotografías de unidades de la Policía Estatal con despensas, igual que otras camionetas que se sabe no traen logos, pero son conducidas por oficiales. Sonia Villarreal debe tener alguna explicación convincente sobre el tema. ¿O no?

IX. ERAN OTROS TIEMPOS

En una elección pasada, cuando La Laguna tenía severos problemas de seguridad, en el INE, ahora de José Luis Vázquez, se sinceraron y dieron a conocer que había puntos en donde ni siquiera podían entrar a capacitar porque la delincuencia no lo permitía. Eran otros tiempos. Hoy en día las autoridades electorales, sobre todo en Torreón de Román Alberto Cepeda, reportan que no hay ningún sitio con la misma problemática que en años anteriores. El mismo alcalde ha confirmado que no hay ningún punto crítico. La vigilancia allá se ha redoblado, algo que también ha dicho el gobernador Miguel Riquelme, y se ha iniciado una transformación en los barrios. Además nadie entra o sale de Torreón sin que sea captado por las cámaras, y eso da una ventaja en la reacción ante alguna eventualidad, además que es una herramienta disuasiva.