POLITICÓN: No entusiasma el FAM en Coahuila... ni a sus militantes

I. SIN OBRA

Las comparaciones siempre son odiosas, y más viniendo de adversarios, pero cuando son de la ciudadanía, entonces un político debe poner la alerta en rojo. Esto sucede en Monclova. Los ciudadanos en redes sociales están comparando el trabajo de anteriores alcaldes −la mayoría malos para gobernar−, con el actual Mario Dávila. El punto de comparación es la obra pública. Gerardo García hizo el mentado “rallador de queso” una escultura muy polémica en un crucero, y Alfredo Paredes un ecoparque, el Cristo y el llamado paseo de los patos. A Dávila sólo le reconocen pavimentación a medias, pero quejas a montón porque no hay dinero suficiente.

II. ARRASTRANDO OBRAS

De esto no se puede culpar solamente a Andrés Manuel López Obrador, pero sí a una serie de funcionarios del IMSS, de Zoé Robledo, y a los legisladores por Coahuila. Desde la administración de Enrique Peña Nieto, el Seguro Social arrastra obras que programa, es decir, les asigna presupuesto y al final de cuentas no se hacen. El engaño de cada año tiene como consecuencia la falta de infraestructura y equipo −el medicamento siempre falta−, pero no hay reacción de quienes les toca defender al estado.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantela 4T presupuestos en demérito de instituciones

III. MALA PERCEPCIÓN

Los que siguen soñando son los pupilos de Dante Delgado. En Movimiento Ciudadano tienen una interpretación errónea de la percepción ciudadana. Con una encuesta que hicieron, en la cual se manifiesta un rechazo al PRI, PAN y Morena −en ese orden−, y ellos aparecen en los últimos lugares, consideran que tienen la aprobación de la gente. Lo que no ven es que son los menos conocidos, por eso ni siquiera los refieren. Una cosa es no aparecer en el rechazo, y otra muy distinta es contar con aceptación. No quieren voltear a ver lo que sucedió en Coahuila con Alfonso Danao de la Peña, que por seguir la estrategia nacional se quedaron en último lugar de votos.

IV. NO SON PAREJOS

Los diputados federales le sacan la vuelta −y es muy evidente− a poner el dedo en la llaga en el tema del agua. Pidieron a la Comisión Nacional del Agua, de Germán Martínez, les informen sobre las concesiones a las refresqueras y hoteles. Pero se olvidaron que también las cerveceras son grandes consumidoras, como la planta de Constellation Brands, de Nava, Coahuila. No se ve pareja la persecución. ¿O sí?

V. BUSCANDO SIMPATÍAS

Quien anda desatada tratando de buscar empatías por todo el problemón de comprobación financiera que trae es la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. Llevó todo un escenario al cine del municipio para aprovechar la película de moda y que fueran a tomarse fotografías. Sin embargo, más que aprobaciones logró que la gente se enojara, unos le reclamaron pavimentación no en la cabecera municipal, sino en otras poblaciones del mismo municipio, como Palaú. Además le hicieron la observación que la película de moda no es para niños, de tal manera que mejor no la fomentara. Una persona más le explicó que sólo irían por la foto porque los boletos estaban agotados desde varios días antes del estreno.

TE PUEDE INTERESAR: Siguen señalamientos contra alcaldesa de Múzquiz por supuestas irregularidades en obras de agua potable

VI. EN TRES Y DOS

En el lenguaje del presidente Andrés Manuel López Obrador −no crea que de ofensas y descalificaciones−, dice Xóchitl Gálvez que lo tiene en tres y dos, como en el beisbol, a un paso del ponche. AMLO la puso en los reflectores y ella anda bateando de hit, buscando el jonrón en el FAM. Nomás debe cuidarse de las señales equivocadas de sus coaches, porque en el FAM lo menos que hay es confiabilidad.

VII. NO SE VEN GALLOS

Al menos en Coahuila no se ven gallos que quieran entrarle a las candidaturas independientes de Presidencia de la República, senadores y diputaciones federales. Al menos se puede decir que el INE, de Guadalupe Taddei, tiene más garantías para los aspirantes que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de Rodrigo Paredes. Sin embargo, donde empieza el problema es en la fiscalización y la inversión inicial que deben hacer las personas para buscar una candidatura. En otras elecciones federales ha habido intentos, pero al final de cuentas terminan por abandonarlo o bien no avanzan. Igual que en Coahuila a nivel nacional los independientes en el Congreso llegan primero por un partido y luego renuncian. No hay otra forma.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Los bonos en el IEC

VIII. HAY FILAS

Que si bien por el lado del PRI hay una larga fila de tiradores a la senaduría, en el PAN, de Elisa Maldonado, también hace aire. Aunque algunos están resignados a que les den “lo que quede”, la realidad es que dentro del partido se le ven posibilidades a Memo Anaya −sí, otra vez−, Esther Quintana, Jorge Zermeño, Marcelo Torres y Chuy de León, entre otros que ya amarraron lugar en la elección del 2024.

IX. SIN ENTUSIASMAR

Reportan que el Frente Amplio por México está enviando mensajes directos a usuarios de telefonía celular para que se inscriban en su plataforma y apoyen a cualquier de sus aspirantes. Quizás sea la mejor manera de llegar a la gente para decidir un seleccionado, porque al menos en Coahuila no se les ven ganas ni al PRI, de Carlos Robles, tampoco al PAN, de Elisa Maldonado, y mucho menos al PRD, de Mary Telma Guajardo, en promover a quienes quedaron registrados. Ni siquiera hay, al menos, un vocero que pueda dar a conocer la visita a Coahuila de los aspirantes del FAM. Cada uno anda por su cuenta y riesgo. ¿Así podrán lograr el objetivo de entusiasmar a los inconformes con la 4T? Hay serias dudas de eso.