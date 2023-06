POLITICÓN: Por Coahuila, pide Manolo ‘darle vuelta a la página’

I. MANO TENDIDA

“Darle la vuelta a la página”, fue la primera propuesta formal que el hoy gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, planteó a las fuerzas políticas que no arroparon su candidatura. Tras recibir de manos de Rodrigo Paredes, consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, la constancia de mayoría como ganador de los comicios, el saltillense afirmó que la contienda ha quedado atrás y ahora toca ver más allá de las diferencias para encontrar los puntos de coincidencia a favor de la entidad... aunque luego ya en el “chacaleo” reiteró que en el caso de las calumnias proferidas en contra de su familia se está estudiando entablar acciones legales.

II. A LEVANTAR POLVO

El futuro mandatario estatal, quien por cierto hoy cumple años, adelantó que el siguiente punto de la agenda es una gira de agradecimiento por el Estado, misma que incluirá bailongo y todo en las distintas regiones del territorio. No es poco lo que tiene para festejar el saltillense: recibe la constancia de mayoría en la víspera de su onomástico y con ello se convertirá en el mandatario más joven de la época moderna de Coahuila. Seguro que la gira de festejos se va a poner muy buena.

III. ALQUIMIA ARITMÉTICA

Varias cosas llamativas ocurrieron en la sesión del Consejo General del IEC ayer. Una de ellas fue la intervención del enviado de la dirigencia nacional del PRD, Abraham Guillermo Flores Mendoza, quien se aventó un discurso que nadie entendió bien a bien, pero que sonaba a que las huestes de Mary Telma Guajardo intentaban introducir, en el proceso del cómputo de los votos, un elemento que habría convertido aquello en auténtica alquimia electoral. Según los perredistas, el cómputo tendría que corregirse −para darles más votos a ellos− porque al ser parte de la coalición ganadora... ¡una parte de todos los votos recibidos por Manolo Jiménez, es de ellos!

IV. GALIMATÍAS

En otro momento hubo quien creyó que alguien había enviado a la sesión del órgano a Elizabeth García Vilchis, famosa por sus yerros y torpezas a la hora de leer cualquier texto... pero no: no era la encargada de fustigar a la prensa en La Mañanera, sino la representante del PT quien sólo tomó la palabra durante 45 segundos, durante los cuales leyó un breve texto para manifestarse inconforme con la distribución de las diputaciones pluris y dejar claro que lo suyo, lo suyo, no es leer.

V. CONFORMES

El que dicen que llegó a la sesión asegurando que estaban muy conformes con lo que les había tocado y no tenía ninguna intención de impugnar el reparto de pluris, porque su prioridad es irse de vacaciones, fue el representante de Morena ante el órgano electoral, Alberto Leyva. Pero cuando el consejero Óscar Rodríguez comenzó a defender a su partido con más pasión que él, no le quedó más remedio que subirse al ring y anunciar que no están de acuerdo y buscarán que les den un quinto asiento en la próxima Legislatura. Habrá que ver qué dice, primero, el tribunalito de Sergio Díaz y, luego, la Sala Regional Monterrey del TEPJF.

VI. LE HACEN FUCHI

Por cierto que, quienes pudieron escuchar las conversaciones fuera de micrófono entre consejeros y representantes partidistas, aseguran que el representante de Morena precisó que aun cuando buscarán la quinta diputación en el Congreso, van a buscar que sea otra mujer quien la ocupe. Por si a alguien no le había quedado claro aún, que a Antonio Attolini no lo están ayudando ni los de su propio partido.

VII. ¡ARRRAAAANNNNCAN!

Quedó definida la ruta para seleccionar a Claudia Sheinbaum... ¡perdón!, para elegir a quien será registrada −o registrado, si algo muy extraño ocurriera− como candidata −o candidato− de Morena en las elecciones presidenciales del año próximo. Nos separan exactamente 86 días de la fecha −6 de septiembre− en la cual se acabará el misterio y se sabrá si Marcelo Ebrard logró encontrar alguna forma de arrebatarle la candidatura a la jefa de Gobierno de la CDMX... o, por el contrario, pudo construir una ruta que lo lleve a tirar la toalla en Morena y buscar otro logotipo que le cobije.

VIII. ¿Y LOS DEMÁS?

Por cierto que con la señal de salida −la oficial, porque andan en campaña desde hace mucho− el presidente Andrés Manuel López Obrador logrará durante casi tres meses una de esas cosas que a él le encantan: que no se hable sino de su partido y de sus corcholatas. A menos, claro, que Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano se saquen un truco de la chistera y se decidan, de una buena vez, a poner sobre la mesa algo que se parezca a un proceso de selección.

IX. MERECIDA MEDALLA

Nuevamente fue un éxito la denominada “Carrera de México”, es decir, la media Maratón 21K. Y, como siempre, el secreto es la colaboración y el apoyo brindado al patronato que encabeza Roberto Cabello Elizondo, cuya familia se encuentra de luto por la pérdida de su tío, don Guillermo Elizondo. Desde la administración municipal de Chema Fraustro, hasta el gobierno de Miguel Riquelme, pasando por una serie de instituciones públicas y privadas que suman esfuerzos para lograr que el esfuerzo de promoción, que este año implicó la participación de 10 mil corredores, se traduzca en un evento que deje a todos satisfechos, pero principalmente a sus protagonistas.