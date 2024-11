POLITICÓN: Truena escándalo en el PAN Coahuila por renovación de dirigencia

I. PRECISIONES

Sobre el tan llevado y traído proyecto de la gigafactory de Tesla en Nuevo León, el secretario de Economía Marcelo Ebrard hizo ayer un par de señalamientos interesantes: el primero es que buscará reunirse “pronto” con Elon Musk para pedirle que le diga, ya entre cuates, si el proyecto se va a cancelar o sigue adelante, aunque precisó que como el empresario no ha dicho que se cancela, el Gobierno de la República sigue considerándolo “vivo”. La segunda afirmación es más interesante aún: la decisión final sobre la referida inversión, dijo Ebrard, “no depende de las decisiones que estemos tomando en México”.

II. SUENA LÓGICO, RICK

Entonces, ¿de qué depende? Según el secretario, el proyecto está atado a la situación general de Tesla, específicamente a su capacidad para enfrentar la competencia de los productores chinos de autos eléctricos. El planteamiento de Ebrard no solamente suena lógico, sino coincide con lo dicho por múltiples analistas: Musk frenó el proyecto porque se le cayeron las ventas y, en ese contexto, no tiene ningún sentido construir una planta para producir autos que no va a vender.

III. VENDEDORES DE HUMO... ¡Y PUM!

Iván Terashima, presidente de la red juvenil del PRI -y también director del Instituto Coahuilense de la Juventud- sorprendió a todos con su última ocurrencia: traer al “vende humo” -para algunos “influencer”- Carlos Muñoz para hablar de inteligencia artificial ante 700 jóvenes. Mientras el instituto presume el evento en redes como una herramienta de desarrollo juvenil, los expertos en políticas públicas observan con bochorno la decisión. Lo más comentado: quien no puede terminar su plan operativo anual a dos meses de concluir 2024, pretende guiar a la juventud valiéndose de “conferencistas” de nulo valor.

IV. HAGO COMO QUE HAGO...

Pero la mayor sorpresa no es la conducta de Terashima y sus ocurrencias, sino la pasividad cómplice de Enrique Martínez y Morales. ¿Cómo alguien con sólida formación académica y política permite tales deslices en el Instituto de la Juventud, que está sectorizado en su Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social?, ¿habrá cambiado su reconocida capacidad profesional por la comodidad burocrática del “dejar hacer, dejar pasar”? Lo cierto es que la estrategia para el sector juvenil es una incógnita. ¿Existe o es como la inteligencia que promueven?

V. MONTAÑAS DE REZAGO

Karla Samperio, nueva fiscal anticorrupción, reveló una realidad alarmante: 400 carpetas de investigación acumulan polvo en los archivos de la Fiscalía. Ante este rezago, anunció una estrategia coordinada con la Auditoría Superior y la Secretaría de Fiscalización para agilizar las resoluciones. La fiscal hizo un llamado preventivo a los próximos alcaldes: cumplir con la ley para evitar engrosar estas estadísticas. ¿Cuántos casos de corrupción se esconden en estas 400 carpetas olvidadas? El tamaño del rezago muestra que la corrupción ha sido más ágil que la justicia... o que hubo simulación en la Fiscalía.

VI. ¿SIMULACIÓN POR ENCARGO?

La montaña de expedientes sin resolver evidencia el lamentable desempeño de Jesús Flores Mier durante sus siete años como fiscal. ¿Qué hizo todo este tiempo además de acumular carpetas? Ahora que se inscribió como aspirante a fiscal general -solo “para hacer bulto”-, valdría la pena recordar su eficacia... o la falta de ella. Su historial de pendientes debería ser suficiente para descartar cualquier aspiración pública. Aunque en política, la incompetencia no siempre es impedimento para seguir escalando...

VII. ESCÁNDALO PANISTA

Lo que ocurre en el PAN Coahuila es un escándalo que debería dar pie a exigir la renuncia de sus dirigentes. Armando González, presidente del comité municipal en Torreón, reveló la estrategia de Elisa Maldonado y Gerardo Aguado para perpetuarse en la dirigencia estatal, cerrando la elección a los consejeros y dejando fuera a la militancia. Según González -y otros líderes locales- los presidentes de comités municipales fueron engañados para firmar documentos en blanco, que luego se usarían para aprobar esta maniobra. La indignación crece, y los comités unidos ahora exigen una elección abierta, apelando a los principios democráticos del panismo.

VIII. SILENCIO

Armando González recorrió los municipios y recopiló evidencia en video. El conflicto exige respuestas claras, pero desde la dirigencia estatal, Elisa Maldonado y su secretario general han optado por el silencio. Esta postura solo alimenta las sospechas de que los señalamientos de sus contrincantes tienen fundamento. ¿Dónde están los liderazgos panistas como Ernesto Saro, Memo Anaya o Esther Quintana? Bueno, Quintana anda cantando...

IX. COPY-PASTE

El diputado morenista Antonio Flores ha sido exhibido por presentar iniciativas plagiadas del Congreso de Oaxaca. Si bien el uso de documentos públicos no es ilegal, la falta de referencias a las fuentes originales revelan ausencia de ética legislativa. Lo grave no es solo la pereza intelectual de recurrir al “copiar y pegar”, sino la simulación de un trabajo legislativo que debería responder a las necesidades específicas de Coahuila. En el Congreso, como en la escuela, algunos prefieren copiar la tarea que hacer el trabajo. La diferencia es que aquí hay salarios altos que se pagan por hacer bien el trabajo, no por plagiar iniciativas ajenas...