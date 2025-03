POLITICÓN: ¡Vaya cochinero! Morena Coahuila vive en un eterno pleito de vecindad

I. NO OLVIDAR

Ahora que el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha vuelto a recordarnos la deuda social que arrastra el país en materia de desaparecidos, es preciso insistir en la existencia de múltiples historias, en Coahuila, relacionadas con la desaparición de personas. “ Coahuila, la necrópolis de México ”, se titula un reportaje publicado por VANGUARDIA en febrero de 2017, en el cual se da cuenta de reportes sobre la existencia de al menos 10 cementerios clandestinos en distintas regiones de la entidad. Gobernaba entonces Rubén Moreira Valdez y a Coahuila había regresado la calma luego de contenerse el infierno heredado de la administración anterior.

II. DEUDA PENDIENTE

Cerro Bola, El Sol, La Unión, Buenos Aires, Los Arenales, Patrocinio y Estación Claudio son algunos de los nombres donde se denunció en su momento la existencia de fosas clandestinas. ¿Mantienen registros las autoridades sobre estos casos? ¿Se sostiene algún esfuerzo institucional para atender las demandas de los cientos o miles de familias que mantienen heridas abiertas por la desaparición de seres queridos? Son preguntas que merecen respuesta...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Campos de exterminio: El sexenio del horror, la deuda de justicia en Coahuila

III. SIGUE LA MATA DANDO...

Una más del transporte público de Saltillo que debe sumar a su ya larga lista de pendientes −a pesar de haber debutado hace menos de dos meses en el cargo− Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible : el caso de la unidad 22, de la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos Arizpe, a la cual “se le salió” una rueda del eje trasero, hecho que pudo provocar una tragedia que, por fortuna, no se registró. Y es que, una vez más, el hecho obliga a cuestionar quién o quiénes tienen a su cargo la supervisión del estado mecánico de las unidades, pues claramente lo de ayer es producto de la falta de mantenimiento adecuado.

IV. NADIE LE ENTRA

Pero no sólo eso: la unidad siniestrada no portaba placas de circulación y, a pesar de ello, como ocurre con múltiples unidades del transporte público local, circula por las calles de la ciudad. ¿Por qué ninguna autoridad reacciona frente al hecho? En este caso concreto ya puede usted apostar que, por tratarse de una ruta intermunicipal, las autoridades estatales y municipales se van a “aventar la pelota”, pues de lo que se trata no es de garantizar la seguridad de los pasajeros, sino de escurrir el bulto...

V. NEGOCIO ENFERMO

Vaya enredo el de los seguros médicos, es un laberinto donde el que siempre pierde es el usuario, especialmente los adultos mayores. Por fin alguien le entró al toro por los cuernos: Jerico Abramo , diputado coahuilense, armó un foro donde sentó a todos los actores del negocio en la misma mesa. La especialista Cynthia Rodríguez lo puso en blanco y negro: “¿Quién es el culpable? Todos hemos contribuido a esta crisis, y si no dejamos de pelear, la salud privada va a ser un privilegio para unos cuantos”. Una realidad que golpea a millones que se enfrentan a costos imposibles y contratos que necesitan lupa para leerse.

VI. DETERMINACIÓN

Mientras las aseguradoras culpan a la inflación médica, los hospitales a la tecnología y los médicos a los pagos retrasados, hay que aplaudir la iniciativa del diputado Abramo, quien destapó esta cloaca cuando todos preferían taparse la nariz. Su empeño en juntar a todas las partes para buscar soluciones concretas marca un precedente esperanzador. Esto puede dar la posibilidad de crear reglas claras que pongan al paciente donde siempre debió estar: en el centro de todo.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben círculo vicioso en seguros de gastos médicos; ‘todos somos culpables’, aceptan

VII. DENUNCIA FORMAL

El conflicto entre el exsecretario del Ayuntamiento de Piedras Negras y el alcalde Jacobo Rodríguez subió de tono: Armando Ignacio García Villarreal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde. El exfuncionario acusó al edil de cohecho y tráfico de influencias y, además, señaló que intentó sobornarlo con dinero en efectivo, contratos millonarios de obra pública, un cargo como asesor jurídico y hasta un puesto para una de sus hermanas. Todo, según García Villarreal, a cambio de su renuncia y silencio sobre presuntas irregularidades en la administración municipal.

VIII. ASPAVIENTOS MEDIÁTICOS

Y mientras el exsecretario pone la denuncia, también le echa en cara al alcalde que nomás ha hecho aspavientos en los medios, pero que a la hora de denunciarlo formalmente por lo del panteón... ¡nada de nada! García anda diciendo que va a seguir con el caso hasta que caiga quien tenga que caer, y que no descarta que otros funcionarios vayan saliendo en el asunto. Los que le saben a la política nigropetense aseguran que apenas estamos viendo el primer round de esta pelea callejera.

IX. ¿QUIÉN GANA CON EL PLEITO?