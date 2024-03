Durante nuestra vida, nuestros amigos, familiares, colegas, etcétera, nos comentan que la causa más importante de no lograr lo que queremos es la flojera. Si revisamos su definición es debilidad o falta de fuerza. Y si se aplica a una persona significa que no tiene convicciones. Sin embargo, en mi punto de vista existen más razones por las cuales no podemos lograr lo que queremos:

Somos indecisos. Pensar demasiado en los pros y contras de una situación dificulta el actuar. Esta falta de acción crea un tipo diferente de inercia que nos hace sentarnos en nuestra zona de confort y no decidir. Hay que ser valientes para actuar sin importar si la decisión no fue la adecuada. La duda nos hace detenernos en la mitad de nuestro camino.

Falta claridad. El no saber hacia dónde vamos es una barrera que nos impide caminar y progresar. La falta de claridad es uno de los mayores obstáculos que la mayoría de nosotros experimentamos y que nos hace frenar nuestro camino. Los invito a dirigir nuestra mirada al futuro y hacernos la pregunta: ¿qué es lo que nos faltó hacer al llegar a nuestros últimos años de vida? En otras palabras, ¿cuál sería el remordimiento más grande no haber hecho en mi vida?

Inmediatez. La paciencia es una virtud que ha perdido su significado gracias a la gratificación inmediata a través de varios aspectos de nuestras vidas. Debido a la gratificación inmediata, nuestras expectativas de nosotros mismos y del mundo que nos rodea están sesgadas. En el intento de hacer muchas cosas para obtener recompensa, terminaremos sin hacer nada.

Pensar en pequeño. Nos han dicho que es importante pensar y estar en el presente para reducir problemas emocionales como la ansiedad. Pero la mayor parte de las veces, la mayoría de la gente termina centrándose demasiado en “lo que es” en lugar de “lo que puede ser”. En lugar de pensar en lo grande que puedes ser, estás enredado en lo pequeño que eres.

“¿Por qué ellos sí y yo no?”. Estamos en modo de comparación constante. Nos hemos preguntado ¿cuándo fue la última vez que no te comparaste con alguien más? Jamás cumpliremos las expectativas de los demás. Buscar siempre la aprobación, especialmente por las redes sociales, genera en nosotros sentimientos de incompetencia y puede afectar a nuestra autoestima. Lo que podría funcionar bien para ti, podría no funcionar bien para mí y viceversa. Entonces, ¿por qué comparar?

Haces lo que todos los demás hacen. Si prestamos atención, notaremos que la mayoría del mundo a nuestro alrededor busca una felicidad de papel basada en el tener bienes materiales de marca o hacer viajes exóticos y no en lo que son o sus logros significativos. Desafortunadamente, es muy difícil ir contra la corriente y deseamos imitarlos y competir con ellos. Cuando haces esto, la línea de base de tu ambición es baja, entonces, ¿cómo puedes esperar que los resultados sean diferentes?

Definitivamente, hay muchas razones por las que no tenemos éxito, pero la pereza no lo es. Todo se reduce a cómo nos percibimos nosotros mismos. ¿Cuál es tu percepción sobre ti?