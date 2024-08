Hu Xijin, uno de los nacionalistas más mordaces de China desaparece de internet

Hu no ha explicado su silencio, como tampoco lo han hecho las autoridades chinas de interne t. Pero muchos chinos creen que ha sido censurado, y apuntan a indicios de que los funcionarios del partido podrían haberse enfadado —paradójicamente— porque Hu los elogiara de forma equivocada . En China, incluso un elogio fuera de lugar al partido puede ser suficiente para atraer la ira de los censuradores.

El post de Hu desapareció pronto de Weibo, pero no antes de desatar un alboroto .

El plan abría el camino a la “verdadera igualdad” entre empresas privadas y estatales, escribió Hu a sus millones de lectores. “ No hace mucho, algunas personas denigraban abiertamente al sector privado ”, escribió. “ Qué ridículas parecen hoy esas voces ”.

La especulación de que Hu había cruzado una línea creció después de que el Diario del Pueblo publicara un comentario que defendía el compromiso del partido con el sector estatal. En él no se le nombraba. “Mientras nos adhiramos a la propiedad pública como pilar fundamental”, decía el comentario, China podría fortalecer su sistema económico socialista al tiempo que deja prosperar a las empresas privadas.

La frase sobre el “pilar” llamó la atención, porque Hu, en su publicación ahora eliminada, había señalado que el plan económico del partido no había llamado explícitamente al sector estatal un “pilar”, a diferencia de un plan similar en 2013. Cabe destacar también que el comentario del Diario del Pueblo aparecía bajo un seudónimo, “Zhong Yin”, que suena como “voz importante” e indica una respuesta de alto nivel.

Es posible que Hu haya interpretado demasiado el plan de los líderes del Partido Comunista. La redacción del partido sobre los sectores privado y estatal no era muy diferente de un discurso que Xi dio a los líderes del partido en 2022, en el que tampoco describió explícitamente el sector estatal como un “pilar fundamental”.

“Los comentarios de Hu Xijin no tienen mucho sentido para mí”, escribió Tianlei Huang, investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington, quien monitorea el sector privado de China, en respuestas a preguntas enviadas por correo electrónico. “La reforma orientada al mercado es simplemente menos prioritaria para los líderes ahora en comparación con 2013 frente a la creciente importancia de la autosuficiencia, la seguridad nacional y el control estatal”.

Hu no respondió a los mensajes de The New York Times. Dijo a Sing Tao Daily, un periódico de Hong Kong: “Simplemente vayan y lean lo que hay en internet. Por favor, compréndalo”. Bloomberg News informó, citando una fuente anónima, que se había prohibido a Hu publicar en internet.

Hu se jubiló del cargo de editor en 2021, y su antena política puede no ser tan confiable ahora. En 2022, provocó un alboroto al escribir que los aviones de la fuerza aérea china interceptarían un avión que transportaba a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, a Taiwán. Pekín dijo que su visita a Taiwán violaba su reivindicación sobre la isla. Los nacionalistas chinos profirieron insultos contra Hu después de que Pelosi aterrizara sana y salva en Taipéi.

“Los jubilados no tienen acceso a ciertos documentos y no interactúan frecuentemente con los altos funcionarios”, dijo Fang Kecheng, profesor adjunto de la Universidad China de Hong Kong, quien estudia el internet en China, sobre los recientes comentarios de Hu sobre la economía. “Es posible que haya juzgado mal la situación debido a esto”.

Chris Buckley, corresponsal jefe en China del Times, informa sobre China y Taiwán desde Taipéi, y se enfoca en política, cambio social y cuestiones militares y de seguridad. c. 2024 The New York Times Company.

Por Chris Buckley, The New York Times.