Pregunta seria: ¿ya se acabaron las precampañas?

Porque, en estricto sentido, ninguna de las dos coaliciones con mayores probabilidades de alzarse con el triunfo en la jornada del próximo mes de junio debió realizar precampaña alguna. Y no debió hacerlo simple y sencillamente porque no existía la posibilidad de tomar ninguna decisión.

Referir lo anterior tiene sentido para llamar la atención sobre las características del período denominado “intercampañas”, el cual inició ayer viernes y concluye el último día de febrero.

Durante dicho período, de acuerdo con la legislación vigente, partidos y candidatos deben guardar silencio, abstenerse de hacer promoción, resguardarse en sus guaridas y dedicarse a preparar sus respectivas estrategias para salir, ahora sí, a protagonizar la disputa por los votos a partir del primer segundo del mes de marzo.

Pero eso no va a ocurrir. Porque, exactamente igual como hemos atestiguado desde hace más de tres años, quienes protagonizan el proceso electoral no se van a sujetar a las reglas. Y no lo harán porque, como nos han demostrado sobradamente a lo largo de mucho años, no tienen, ya no digamos vocación democrática, sino compromiso con la congruencia.

Vale la pena no olvidar en todo esto un detalle relevante: quienes diseñaron y aprobaron todas las reglas referidas líneas arriba fueron los propios integrantes de nuestra clase política. Y lo hicieron, en todos los casos, señalando la necesidad de establecer reglas para garantizar una competencia sin ventajas artificiales para nadie.

Hoy, de espaldas a esa posición, atestiguamos una campaña en la cual ha ocurrido todo, menos la sujeción de los partidos políticos a la legalidad surgida de sus propias decisiones.

