¿Vas a votar?... Esta es la fecha límite para tramitar la credencial del INE antes de las elecciones en 2024

A través de un comunicado, el INE dio a conocer que pondrá a disposición de los ciudadanos mexicanos 855 módulos de atención, de los cuales 479 serán fijos, 107 semifijos y 269 móviles.

Cabe señalar que algunos módulos tendrán horario extendido pues operarán también los domingos. De esta forma su horario de lunes a viernes será de 08:00 a 20:00 horas, y fines de semana de 09:00 a 16:00 horas.

PROCEDIMIENTO SIN CITA

Afortunadamente, no es necesario contar con una cita para recibir atención en los módulos del INE y tramitar tu credencial de elector, aunque esta exención es temporal. Se recomienda acudir temprano para evitar aglomeraciones.

HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN EN LOS MÓDULOS DEL INE

Los módulos del INE atienden de lunes a sábado, en un horario que va desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR

• Para realizar el trámite en los módulos del INE, deberás presentar los siguientes documentos:

• Documento de nacionalidad (acta de nacimiento o carta de naturalización).

• Identificación con fotografía (pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla militar, credencial laboral, entre otros).

• Comprobante de domicilio (recibos de agua, luz o predial, estados de cuenta, contrato de arrendamiento, copia de escrituras).

Con estos requisitos, ya no hay excusas para no tramitar o renovar tu credencial de elector de INE. No dejes pasar esta oportunidad.