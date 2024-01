Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez cierran precampañas

Con humildad, con honestidad, con humanismo. Tengan certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, no los voy a defraudar. Estamos dando un ejemplo al mundo y lo vamos a seguir haciendo. Amigos y amigas les convoco a que sigamos haciendo historia. pic.twitter.com/ikOUGOvhvu

Además, agregó que su movimiento reivindica el derecho a tener un salario digno, empleo, educación y vivienda , “el gobierno de la Transformación se ha ido encargando de fortalecerlos, eso es esencia del movimiento de la 4T [...] el pueblo de México no quiere regresar a la miseria salarial” , declaró.

Ebrard fue recibido entre vítores, pese a que estuvo ausente en los eventos de la precampaña, luego que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México fuera elegida por Morena para buscar la Presidencia y que el ex canciller acusara irregularidades en el proceso interno.

El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y aspirante de Morena a candidato presidencial, Marcelo Ebrard, reapareció en el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Lo que hoy nos ofrecen no es vida, es mediocridad y tú mereces más. Acámbaro, Guanajuato. #MéxicoVaConX https://t.co/0nGe2iQFeH

Gálvez le exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador a “qué se ponga a trabajar”. “Le exijo al Presidente que se ponga a trabajar. Que dirija sus fobias a los extorsionadores, no a los empresarios, que ataque a los violadores, no a las feministas, que se solidarice con respeto con las víctimas y no con los narcotraficantes”, dijo la precandidata.

Además, acusó que Sheinbaum “no quiere debatir” por la situación de México con respecto al tema de seguridad

Momentos antes del inicio, Marko Cortés —dirigente nacional de Acción Nacional— apuntó que Guanajuato “es el estado más panista de todo el país”.