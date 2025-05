Presa ‘La Amistad’ y aridez coahuilense: agua en disputa binacional

Imaginemos que estamos frente a la presa “La Amistad”: a nuestros pies está el territorio coahuilense y, más allá, luego del cuerpo de agua, está el amplio territorio texano. Esta presa fue inaugurada en 1969 por los presidentes Richard Nixon, de Estados Unidos, y Gustavo Díaz Ordaz, de México.

Esta presa ahora se encuentra en el ojo del huracán. Aun cuando el agua extraída recientemente fue para complementar el abastecimiento en el Noreste de México, las alarmas están encendidas porque este cuerpo de agua sería el punto más cercano para que el gobierno de Estados Unidos decidiera cobrar el adeudo que México mantiene con ese país, sustentado en el Tratado de Aguas firmado en 1944.

TE PUEDE INTERESAR: Contaminación y tecnología espacial. Katy Perry y otras figuras

Sin embargo, de hacerse efectivo, este pago urgente implicaría un alto riesgo de desabasto para los pobladores de Acuña, ya que la presa cuenta apenas con 12 por ciento de agua (su capacidad máxima de almacenamiento es de 4 mil 180 millones de metros cúbicos). Cerca de la presa están los acuñenses, que suman casi 137 mil personas. Imaginemos que de ese total tomáramos únicamente mil millones de metros cúbicos, estos mil millones proveerían el consumo anual de una población de apenas 15 mil personas. Los números no dan.

Coahuila está en riesgo: se registra un 60 por ciento de su territorio con afectaciones por la sequía. Ante ello, no se observan políticas públicas estatales ni locales más allá de reforestaciones que, en este contexto de extrema aridez, están comprometidas en su crecimiento. Hay incluso una campaña en radio sobre la importancia de cuidar el agua, pero no se imponen multas a ciudadanos que riegan con agua sus banquetas, ni a las empresas que no optimizan sus procesos con reglas que podrían ser articuladas con el Estado o los municipios.

En el discurso oficial hay mucho de apelar a la “buena voluntad” para que la ciudadanía en general haga buen uso del agua. Además, se buscan abrir más pozos en lugar de limitar el crecimiento de las ciudades, porque hacerlo implicaría ser enemigo del progreso, un progreso que no se ha cuestionado a sí mismo el hecho claro de que avanzamos hacia un desfiladero en esta cuestión del uso del agua.

Se informa que una inversión considerable llegará a través de la Federación en agosto del presente año, con una suma inicial de 300 millones de pesos para las redes troncales de Agua Saludable para La Laguna, sustituyendo la fuente de extracción del acuífero Principal-Región Lagunera por el agua del río Nazas. Con este proyecto se plantea que disminuya la sobreexplotación de dicho acuífero.

Pero, ¿qué otras presas de gran capacidad hay en Coahuila? Entre ellas se encuentran Venustiano Carranza, mejor conocida como Don Martín, la cual está al 18.5 por ciento de su capacidad; también la presa San Miguel, con el 98 por ciento de almacenamiento; La Fragua, a 36 por ciento de su capacidad, y El Centenario, con un 60.9 por ciento de resguardo. Estos datos son de acuerdo con la Conagua.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Manolo Jiménez obras y programas para el norte de Coahuila, ante posible extracción de agua de La Amistad

En Coahuila hay además 28 acuíferos o aguas subterráneas, entre ellos figuran Laguna del Rey-Sierra Mojada, Palestina, Hércules, Laguna El Guaje, Acatita, Saltillo-Ramos Arizpe, Saltillo Sur, Región Manzanera-Zapalinamé, Cañón del Derramadero, Principal Región Laguna, Cuatro Ciénegas-Ocampo, Valle de San Marcos, Serranía del Burro y Región Carbonífera. Es cuestión de revisar cifras para saber que estas aguas subterráneas deben ser administradas con una mayor eficiencia y sentido social.

En el horizonte de este año y de los que vienen, urgen resoluciones locales y globales en forma conjunta. Sin embargo, hay cierta somnolencia, sólo espantada por un discurso público que asegura que en este tipo de administración todo va bien, cuando la crisis derivada de la aridez, de la deuda estatal y de la falta de presupuesto urge a una reingeniería superlativa. El vocablo “presa” proviene del latín prensa, cuyo significado es “animal atrapado”.