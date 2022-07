¿Qué sigue después del fracaso en la Sub-20?

En la mira están los directivos de la Femexfut y la Liga MX, luego del tremendo papelón que los jóvenes de la Sub-20 se aventaron en el Premundial, en el cual fueron eliminados por Guatemala, quitándoles el acceso al Mundial de la categoría en Indonesia y, lo peor, el boleto a los Juegos Olímpicos París 2024.

Todo tiene una explicación: Que si la Liga tiene muchos extranjeros, que los entrenadores no debutan jugadores para asegurar su trabajo, que el no ascenso y descenso perjudica todo el sistema competitivo. Todos estaremos de acuerdo con estos temas, pero el problema es que no se les da solución, o se inventan reglas que nadie entiende... Hasta que vienen estos golpazos.

Pero no te puede eliminar Guatemala, con toda la infraestructura que tienen las Selecciones Menores Varoniles y Femeniles de nuestro país. Me queda claro que el primer error fue la elección del técnico. Luis Pérez no tenía nada que hacer; es más, se notaba el desconocimiento de los jugadores de su propio equipo. Dejó fuera a futbolistas que venían haciendo el proceso.

Después, viene la dirección de Selecciones Nacionales encabezada por Gerardo Torrado, que da el visto bueno para que técnicos de poca experiencia tomen el mando del equipo mexicano, y luego están los jugadores, soberbios igual que su entrenador, porque llegaron a este torneo pensando que sólo con la playera iban a estar en el Mundial y Juegos Olímpicos; futbolistas que quizá no han debutado en Primera División y sienten que ya son parte del primer equipo.

Lo dijo el portero guatemalteco al final: “Nos miraban de arriba hacia abajo”, sobre todo el capitán. Y lo que son las cosas: Terminaron haciendo uno de los ridículos más grandes.

¿Qué sigue? Definitivamente reestructurar el área de Selecciones Menores, a la que solamente rescata la última medalla de bronce que consiguieron en los Juegos Olímpicos. De ahí en fuera, los fracasos varoniles y femeniles han sido cosas épicas.

Se necesita tener mejores formadores en las fuerzas básicas de los equipos, no es cuestión de reducir extranjeros. En 2008, Hugo Sánchez no fue capaz de avanzar a Beijing y, en ese momento, estaba la regla de cinco jugadores no formados en México; es decir, ese factor no altera de manera sustancial este tipo de fracasos, los alteran más los propios jugadores, que se sienten estrellas sin haber debutado, pero cuando llega el momento de demostrar que tienen más recursos y formación, vienen actuaciones como la que dieron contra Guatemala, porque desde la entonación del Himno se notaban asustados... Ni qué decir en los penaltis. Lamentablemente, esto marcará la carrera de varios y seguramente no llegarán al profesionalismo, por soberbios.