¿Realmente estamos viviendo en una democracia participativa?

Una acción antidemocrática no se da en un país democrático, o democratizado o en vías de democratización, eso sería absurdo, sería estar en contra de la esencia de su propia naturaleza, sería un contrasentido, sería irracional. Sin embargo existen esos casos.

Lo digo a un mes de que ocurran las elecciones del 2 de junio del presente año, en donde contendrán los candidatos a alcaldes y los que quieren repetir propuestos por los partidos reconocidos en Coahuila, aunque sabemos de antemano que su selección no es el solo querer, pues los institutos políticos realmente no escogen a los competidores, solo se ocupan de apoyarlos una vez que son designados por quien los elige. Por lo que no hay que escupir para arriba.

Diga si no, aquí en nuestra entidad federativa existen planillas que son encabezadas por personas que en la actualidad ocupan esos puestos y que han sido empujados para volver a luchar por el mismo asiento, mientras algunos despachos han dado cuenta que en algunos casos, otros presidentes municipales terminarán su mandato en circunstancias que acarrean sospechas de haber cometido actos inapropiados, y cuyo ritmo en la dinámica del desarrollo municipal ha derivado al exponer una imagen disminuida y solo anunciando programas simples, tan simples que se ha caído en una atonía muy visible.

Por más que se esfuercen en comunicarnos todos los días que ya vivimos en la democracia, los acontecimientos descritos dicen todo lo contrario.

Los ciudadanos preferimos desconocer esa opinión que los políticos se empeñan en comunicarnos, pues eso es faltar al respeto al colocarnos en un lugar como entes no pensantes cuyas decisiones no podemos definirlas por nosotros mismos.

Los alcaldes en funciones y los que repitan deben ser conscientes que la administración pública, para que sea factor de sanidad administrativa, debe observar una serie de características cuyo resultado favorezca la buena marcha de los programas sociales y las obras de infraestructura que corrijan las desigualdades y beneficien al ciudadano, todo lo cual es el fin último.

De igual forma deben sustentar reglas claras de operación que conduzcan con orden y armonía todo lo que se refiere la plataforma que sostiene una alcaldía, sus áreas sustantivas y las adjetivas deben interactuar con afinidad, correspondencia y corresponsabilidad, basadas en una vocación similar, es decir, su inspiración es solo servir, no servirse de su influencia para medrar buscando alianzas con súbditos que les reditúe ganancias monetarias y logren asegurar su futuro y el de su familia.

La población es muy sensible y muy vulnerable a este tipo de actitudes que no se relacionan con lo político y por ende con las cosas de gobierno, sino al deseo de que sea respetado un orden de honestidad del que debe observar todo funcionario, sobre todo los que manejan los dineros públicos que les fueron confiados.

Cuando a los candidatos triunfadores les llegue el momento de asumir su responsabilidad, es de justicia que se les aplique la revocación del cargo que la legislación debe contemplar, claro en casos procedentes, y no justificar con un simple trasvase que sirve para la protección de malos funcionarios y de la propia administración pública pensando que de esa forma son purificados, sin pensar que también en el nuevo puesto actuarían en forma indecorosa, pues hay personas que por su genética, por su estructura actúan de esa forma siempre.

A ese tipo de funcionarios no les interesa la democracia, solo les va a que sean escogidos para puestos importantes y solo la mencionan para dar la impresión de ser unos demócratas puros que darían la vida por servir a la ciudadanía.

En contrapartida claro que también existen personas que en la realidad trabajan denodadamente y que mediante su trabajo conducen a los pueblos en avanzada, derramándoles beneficios que les proporcionan mejor calidad de vida. En fin.

