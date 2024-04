De nueva cuenta el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) organizó otro debate, que no fue debate, en Torreón, mediante la intervención de los candidatos que aspiran a jugar por la Presidencia Municipal de ese municipio conjuntamente con el actual en funciones que quiere repetir en ese puesto, evento con apariencias de ser un bodrio y que claramente no fue degustado por las personas que se atrevieron a verlo por las redes sociales, pues la percepción social fue el ofrecimiento de una clase de lectura mal leída, aburrida como si fueran unos párvulos, en ocasiones ausentes de sintaxis a pesar de que todo lo que expusieron lo hicieron de acuerdo al libreto que tenían en sus manos. Desde el principio los contrincantes observaron una rigidez y nerviosismo muy palpable. Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes.

La lucha política en el terreno de los contendientes constituyó una lucha menguada en la que se tradujo en puras generalidades, pues sus propuestas se concretaron al opinar en el incremento de acciones de los servicios públicos que ya por ley están establecidas, y que es parte de las obligaciones legales que debe proporcionar el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: El Instituto Electoral de Coahuila y su debate que nos echó a perder el domingo

El desarrollo del programa fue insípido, incoloro y sinsabor, un evento pobre incluyendo la participación del propio alcalde que compite por la repetición, repetición del cargo o repetición de un trabajo regular, pues como presidente municipal no ha logrado ser precisamente una muestra de imitación, ya que su trabajo más bien ha sido modesto, claro se podrá justificar que el dinero no alcanza, sin embargo existen formas con las que se pueden lograr más obras accediendo al orden federal, estatal u organismos internacionales que ofrecen apoyos. Recordemos que el Gobierno del Estado ha contribuido con recursos económicos que han servido para construir infraestructura que ha favorecido con otra imagen de la ciudad.

Durante el evento en solo dos ocasiones se mencionó por parte de algunos de los candidatos que solicitarían al Gobierno estatal su apoyo para el cumplimiento de algunos programas, infortunadamente ese tipo de actitudes que siempre han mostrado los laguneros de querer ser independientes los ha llevado a ser una ínsula que obstruye el progreso. Torreón es un municipio muy importante como para perderse en condiciones de inconexión, es una ciudad que forma parte del estado, por lo que no hay por qué hacer ese tipo de distinciones como cuando mencionan, lo escuchamos de los candidatos, México, Coahuila y Torreón –aunque se trate de la ciudad donde se realizó el mentado debate-, pues cuando se dice Coahuila se incluye a Torreón como una ciudad que forma parte de esa entidad federativa, además esas expresiones se han acentuado desde que el alcalde Alberto Cepeda utilizó inconformidades en contra de Manolo Jiménez para lograr la gubernatura, que por supuesto no podía ser, pues su capacidad para ese puesto no es suficiente y por consiguiente la victoria estaría en riesgo.

En fin, el evento constituyó sólo un programa sin precisión de conceptos que mostraran las debilidades de la ciudad sin presentar propuestas bien estructuradas que manifestaran procedimientos de fondo que lograran soluciones viables.

La organización por parte del IEC pasó, solo por parte de la moderadora, ésta tropezó dos veces con la misma piedra, pues en dos ocasiones cambió el apellido materno de uno de los candidatos, lo cual es reprobable, ya que desde la primera vez que la corrigieron ya no debía repetir el error.

Al parecer se van a organizar otros “debates” de dos o tres municipios más vía Zoom, lo cual se advierte que será de nuevo un acto sin importancia.

Señores del IEC, si el organizar esos actos es parte del trabajo bien remunerado que perciben, seguramente esa parte proporcional de los eventos deberán regresarlo, pues el resto se supone que se refiere a la organización de las elecciones, que esperemos resulten bien proyectadas, si no habrá que devolver también esa parte del salario que entre todos los coahuilenses les pagamos.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf