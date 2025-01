Recordar para no repetir: Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Hoy, 27 de Enero, el mundo observa el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En un día como hoy, en 1945, las fuerzas armadas de la Unión Soviética liberaron el campo de concentración de Auschwitz, uno de los más grandes. Hoy es un día para reflexionar, y quiero comenzar esta reflexión compartiendo una anécdota.

En diciembre tuve la oportunidad de visitar el Museo del Holocausto en Washington D.C. El museo tiene una exhibición que nunca olvidaré: un cuarto lleno de zapatos. Miles de ellos. Eran todo lo que quedaba de miles de personas cuyos nombres se han perdido en la historia. Mientras estaba ahí, mirando esos zapatos, me di cuenta de lo fácil que es reducir estas tragedias a números. Pero detrás de cada par de zapatos había una vida, una historia, una familia que ya no está con nosotros. Esas vidas fueron silenciadas no solo por el odio, sino también por la indiferencia del mundo. Hoy estamos aquí para recordar y reflexionar sobre ese pasado, y para preguntarnos: ¿cómo podemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder?”

Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras millones de judíos buscaban refugio, México abrió sus puertas a tan solo dos mil refugiados. Esto, en un país que se enorgullece de ser fundado sobre los valores de la libertad y la justicia, y que se describe como una nación humana y generosa. Sin embargo, tras la Conferencia de Evian en 1938, donde los países del mundo decidieron no actuar, México también cerró sus puertas.

TE PUEDE INTERESAR: Los residentes de Gaza comienzan a regresar a sus hogares en el norte tras la liberación de rehenes