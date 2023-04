Reforma en Francia: inconformidad incendiaria por jubilación retrasada

Hogueras y humaredas en las calles de París.

Enfrentamientos con violencia de uniformados contra gente que resiste y sigue protestando.

Protestan por haberse validado el retardar la edad de jubilación. Los que asisten a las protestas callejeras no están de acuerdo con que se requieran dos cumpleaños más para que los trabajadores, un poco más envejecidos ya, puedan gozar de su jubilación.

Son dos años más de trabajo, de tiempo ocupado y de estar dependiendo del monto salarial, que siempre resulta insuficiente para las necesidades crecientes de las familias.

Los que van llegando a la nueva edad, más avanzada, sienten que les retardan un derecho conseguido por muchos años, que fueron agotando sus fuerzas y afectando su salud.

El tránsito del contrato laboral a contrato de sociedad, avanzando hacia la cogestión y disfrutando de la participación en las ganancias, en un sistema de accionariado obrero, siguen siendo metas no alcanzadas en muchos países de esta época.

Principalmente quienes ya se acercaban al segundo año de la sexta década de su vida y ya hacían planes familiares para el cese de actividades, se sienten decepcionados del cambio desfavorable que los obliga a esperar.

TROPEZÓN EVOLUTIVO

Los antropólogos e investigadores de varias disciplinas se quedan confundidos por el hallazgo de unos restos humanos desconcertantes. La mandíbula es de hombre moderno y el resto del esqueleto es neandertal. Un cruce inesperado y para algunos inexplicable.

Tendrán que intensificarse las investigaciones y la búsqueda de nuevos restos para ir encontrando explicaciones y seguir cumpliendo con esa característica de la ciencia en que lo ya conocido requiere rectificarse por nuevas y distintas conclusiones que siempre quedarán abiertas a futuras modificaciones.

Se parece esta coyuntura, en que lo que se juzgaba definitivo se vuelve provisional, a la conocida expresión que se atribuye a Frida Kahlo: “Yo le duro lo que me cuide. Le hablo como usted me trate. Y le creo lo que usted me demuestre”... ¡Ja!

VIAJEROS DESVACACIONADOS

Llegó el lunes en que empiezan a reanudarse las actividades habituales, después del paréntesis de vuelo o carretera, hotel o visita a hogar familiar, montaña o mar, inversión valiosa o despilfarro lamentable, comentarios regocijados o llovizna de quejas e inculpaciones a la cabeza de todos los títeres.

El fin que todos los viajeros desvacacionados quisieron alcanzar con su aventura de descanso, diversión, descubrimiento y satisfacciones de todos los sentidos, pone a unos nostálgicos y en marcha lenta de arranque y a otros eufóricos y renovados, con ánimo de atender lo que quedó pendiente.

ESPIRITUALIDAD DESDE LO ADVERSO

La fe bautismal es tan poderosa que logra victorias y hasta las piedras −que venían a herir− las aprovecha para hacer construcciones de belleza protectora.

Si hay tribulación, contratiempo, viento contrario o perturbación inesperada se responde con crecimiento y maduración en paciencia, fortaleza, valor, unión comunitaria, experiencia enriquecida, mayor comprensión para lo ajeno, acciones inolvidables que dejaron ver nobleza, generosidad y robustecieron la esperanza en todo momento. Así queda una historia para los recuerdos del porvenir...