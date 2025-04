Buena noticia: Pierde el cigarro adeptos, sobre todo entre los jóvenes

Hay misterios de la lengua que nadie jamás podrá aclarar. He aquí algunos ejemplos. ¿Por qué la palabra “brassiére” es singular, y la palabra “panties” es plural? ¿Por qué es tan larga la palabra “abreviatura”? ¿Por qué la palabra “monosilábico” tiene tantas sílabas?... Un amigo le preguntó al papá de Ovonio: “¿Qué va a ser tu hijo cuando termine sus estudios?”. Respondió el señor con hosco acento: “Anciano”... El pordiosero se acercó en la calle al señor y le dijo con lastimera voz: “Señor, hágame la caridad de darme algo de dinero”. “No te doy nada –respondió, áspero, el señor–. Seguramente quieres el dinero para irte a emborrachar”. Contestó, gemebundo, el pordiosero: “Jamás he probado una gota de licor”. “Entonces lo quieres para comprar cigarros”. “Nunca he fumado”. “Ah, ya sé –volvió a decir el señor–. Quieres el dinero para apostarlo a las cartas”. “Ni siquiera sé jugar” –adujo el mendigo–. “Entonces –acotó el señor– quieres ese dinero para ir con mujeres”. “Nunca he tratado a ninguna” –aseguró el mendigo–. Tras oír todo aquello le indicó el señor: “Voy a darte 500 pesos, pero antes te voy a llevar con mi mujer. Quiero que vea los abismos en que se despeña un hombre que no tiene vicios”... A los tres meses de casada la joven esposa –rubia ella igual que rubio era su marido– dio a luz un lindo negrito: “¿Cómo explicas esto?” –le preguntó el esposo hecho una furia–. “Tú tienes la culpa –respondió ella llorosa–. De novios siempre me hacías el amor en lo oscurito”... Doña Cotilla, mujer chismosa, le dijo a su vecina: “Ayer vi a tu marido entrar a un motel con una mujer joven”. “Mira –respondió la señora–. Yo sé exactamente cuánto gana mi marido, y sé que todo lo que gana me lo da completo. De modo que si a su edad puede conseguirse algo gratis, lo dejo que lo disfrute. Se lo merece”... Buenas noticias: son cada vez más los fumadores que están dejando el hábito del cigarrillo. Sobre todo entre los adultos del sexo masculino y –cosa más alentadora aún– entre los jóvenes y los adolescentes, el cigarrillo está perdiendo adeptos. Según encuestas, los adultos jóvenes no sólo están conscientes de la grave amenaza que para su salud deriva del vicio de fumar: además advierten otras desventajas. “El cigarro es definitivamente un peligro para el que fuma y una molestia –y también un peligro– para los demás” –comentó un chico–. Las fábricas de cigarrillos, que veían con alarma el continuo descenso en el número de los fumadores, enderezaron las baterías de su publicidad a las nuevas generaciones, con la esperanza de encontrar en los jóvenes nuevos cautivos. Poco a poco, sin embargo, tales empresas se dan cuenta de que son precisamente los jóvenes, mejor informados que sus padres y menos dados a ser engañados por la publicidad, los que desdeñan el hábito y se alejan voluntariamente de él. Qué bueno... El muchacho en vísperas de casarse le dijo a su dulce y tímida prometida: “Amor mío, soy tan pobre que no tuve dinero para comprar los muebles de la casa. Como apenas me alcanzaba para lo estrictamente indispensable, solamente compré la cama y la estufa”. Replicó ella: “¿Y la estufa para qué?”... El marido iba con su esposa por la calle cuando pasó una estupenda morena. El señor se le quedó viendo; la miró de arriba a abajo y todavía volteó hacia atrás para seguirla con la mirada hasta que la chica se perdió de vista. “¡Cómo eres grosero! –exclamó muy enojada la señora– ¡Qué forma de ver a esa mujer!”. “Mira –le explicó calmosamente el marido–. A mi edad ya no debe preocuparte quién despierta mi apetito, sino quién es la única capaz de darme de comer”... FIN.

