Un nuevo jugador entra al esquema. Otro señalado de ser prestanombres de Andrés López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. De todos sus amigos, a este lo presume como el más humilde, el más modesto, el verdaderamente cercano. Él trae la película completa de viajes, itinerarios y secretos. Es alguien que nunca había tenido éxito en la vida laboral y que incluso batallaba para llegar a final de mes, hasta que entró al juego. Su nombre es Ricardo Pacheco, originario de Tabasco.

Este Ricardo Pacheco también es amigo de Amílcar Olán Aparicio y su esposa. Asistió a la boda. Hay fotografías de los tres juntos. Este Ricardo Pacheco también es amigo de Alejandro Calderón Alipi, actual titular del IMSS-Bienestar y que antes estuvo en el Insabi. Hay decenas de fotografías juntos. En fiestas, en restaurantes, en una alberca. Es más, los cuatro fueron a un concierto de Luis Miguel.

Con el avance de esta administración, Pacheco poco a poco se convirtió en un “coyote” o gestor de contratos para temas de salud, al amparo de Andy. Dos personajes olieron la oportunidad de hacer negocio y se dedicaron a apapacharlo con lujos: el empresario Javier Díaz, dueño de antros en la Ciudad de México, y su colega Jorge Ruiz Figueroa, alias “El encantador de serpientes”, acusado de haber defraudado a TV Azteca.

Quienes conocen de cerca todo este entramado cuentan una anécdota extraordinaria. Se acercaba el cumpleaños de Alejandro Calderón Alipi, y Ricardo Pacheco quería hacerle un buen regalo a su amigo, pero no tenía con qué. Para solucionarlo, comenzó a pedirle dinero prestado a personajes como Amílcar y a los contratistas amigos beneficiados por el IMSS. Fue sincero. Uno a uno les dijo que era para obsequiarle una cartera. Todos accedieron. Y sí, Pacheco hizo el regalo de la marca Louis Vuitton, pero no correspondía al total de lo que había juntado en la colecta. Varios levantaron la ceja y ese gesto los hizo desconfiar. No hay que olvidar que el código de ética de la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) elaborado en esta administración prohíbe a todo funcionario recibir abrazos, besos y regalos.