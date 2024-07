Robert Towne en el streaming

El martes pasado se dio a conocer de la disolvencia a negros de la vida el lunes de uno de los más reconocidos y respetados guionistas de la industria del cine hollywoodense: Robert Towne.

El deceso a los 89 años de edad del ganador del Oscar al Mejor Guion Original de 1974 por el clásico del cine negro “Barrio Chino”, de Roman Polanski, no hubiera sido tan sorpresivo para la comunidad cinematográfica a nivel mundial de la que es referente obligado por ser autor de uno de los guiones considerados no solo como los mejores sino el mejor como el mencionado si no se tuviera como precedente que apenas una semana, antes, en ocasión del aniversario número 50 del estreno del filme, la publicación norteamericana Variety puso a disposición de sus lectores una entrevista con Towne confirmando que, en colaboración con David Fincher, escribió para Netflix una serie-precuela de la historia.

No es gratuito, por tanto, que uno pueda encontrar, para beneplácito tanto para quienes la conocen como para quienes no, “Barrio Chino” se puede encontrar en el catálogo de Netflix y cuyo visionado comprueba, como sucede con toda obra de arte que se precie de serlo, mantiene su vigencia y la trascendencia de su contenido a pesar del paso del tiempo, y en su caso encontramos en ella, desde sus primeras imágenes, el negocio de la inmersión en las vidas privadas que encarna un detective con una reputación muy cuestionable como Jack Gittes (Jack Nicholson, en otro de sus grandes papeles) quien es contratado para desenmascarar a un adúltero en la ciudad de Los Ángeles de los años 30.

Pero como también sucede en los mejores clásicos no solo del género del film noir sino en general, en “Barrio Chino” no todo es lo que parece, ya que el adúltero es tan solo el hilo conductor de una red de engaños, corrupción y asesinato que provoca la lucha por el poder de poseer nada menos que los mantos acuíferos de la región, así que cualquier parecido con la realidad actual del mundo relacionada al vital líquido no es mera coincidencia.

“Barrio Chino” fue la consolidación de Robert Evans como guionista luego de haber tenido como mentor al recientemente fallecido productor Roger Corman y haber contribuido en escenas cruciales de clásicos como “Bonnie y Clyde” (Hal Ashby, 1967) y “El Padrino” (Francis Ford Coppola, 1972), pero lejos de conformarse con ello, a inicios de los años 80 incursionó detrás de cámaras combinando esa faceta con más colaboraciones con actores y productores de nuevas generaciones como Tom Cruise, para quien trabajó en los años 90 en los guiones de sus cintas “Días de Trueno” (Tony Scott, 1990) y la primera “Misión: Imposible” (Brian De Palma, 1996), entre otros más.

Precisamente en la década de los 90 Robert Towne escribió para Jack Nicholson la secuela de “Barrio Chino” que Nicholson también dirigió, y aunque se quedó corta ante una película considerada “perfecta”, bienvenida sea su póstuma precuela. Descanse en paz.

