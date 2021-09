Ron Bushy, Barry Gibb y ABBA

No pasó ni una semana después de la muerte del baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, cuando el mundo del rock se volvió a vestir de luto con el fallecimiento de otro gran músico.

Esto porque el lunes 30 de agosto amanecimos con la noticia de la muerte a los 79 años de edad de Ron Bushy, baterista del grupo Iron Butterfly, grupo fundamental de la era del llamado “rock psicodélico”, y quien quedó para la posteridad con el famoso solo de su emblemático tema “In-A- Gadda-Da-Vida”. Bushy dejó de existir el domingo por un cáncer en el esófago según lo informó la banda a través de un comunicado. “Nuestro amado y legendario baterista falleció en paz, con su esposa Nancy a su lado, a las 12:05 a.m. del domingo 29 de agosto en el UCLA Santa Monica Hospital. Sus tres hijas también estaban con él. Era un verdadero luchador. ¡Lo echaremos mucho de menos!”.

Ron Bushy fue el único miembro original que tocó en los seis álbumes de la banda, desde el “Heavy”, de 1968, hasta “Sun and Steel”, de 1975, y fue en el segundo álbum, donde alcanzó el status de ícono de la batería gracias al mencionado tema “In-A-Gadda- Da-Vida” que dio título a la producción también. Bushy es el tercer miembro de la agrupación que muere después de Eric Brann y Lee Dorman, quienes fallecieron en el 2003 y 2012, respectivamente. Descanse en paz.

En total contraste, con la llegada del mes de septiembre el miércoles 1 estuvo de manteles largos fue Barry Gibb, el único sobreviviente del no menos legendario grupo que hizo historia sobre todo en la época de la música disco, los Bee Gees, ya que cumplió 75 años de vida. Nacido el 1 de septiembre de 1946, Barry fue el segundo hijo de la pareja que formaban Barbara y Hugh Gibb, y fue a principios de los años 60 cuando Barry y sus hermanos gemelos, Maurice y Robin, formaron el grupo de pop The Bee Gees en honor a las dos personas que los impulsaron a iniciarse en esta carrera, el promotor Bill Goode y un DJ llamado Bill Gates. Barry y su familia emigraron a Australia poco después del nacimiento de su hermano menor Andy y el resto fue historia.

Tal y como se puede ver en el documental “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart” (Frank Marshall, 2020), que recomendamos en estos mismos espacios cuando tuvo su estreno y está disponible en plataformas como HBO, Amazon y Cinèpolis Klic, aunque el trío tuvo su mayor auge durante la época disco en gran parte por haber incluido cuatro de sus temas suyos en la banda sonora de la película “Fiebre de Sábado por la noche”, con el término de aquella moda musical fueron de los más “quemados” por ser la imagen junto con otros grupos los representantes de esa era, pudieron salir adelante en su momento tanto como grupo como en solitario, logrando Barry éxitos como productor de cantantes como Diana Ross y Barbra Streisand.

Para terminar, y siguiendo con temas alentadores, y como también se había anticipado al darse a conocer en esta misma columna, el día de ayer volvió a ser tendencia otra de las bandas más famosas de aquella época disco, ABBA, ya que sacaron a través de la plataforma Tik Tok una versión al piano de uno de sus más icónicos temas, “Dancing Queen”, como una probadita de sus primeros temas inéditos luego de 40 años de haberse alejado del estudio de grabación.

