Se puede decir... Que a la mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una “rosa”

Pero no se puede decir... Que a diario es mal tratada y “asesinada”. Basta con revisar y leer la página roja de los medios escritos y ver los electrónicos, siendo asombrosas las noticias, donde se da cuenta y razón de las mujeres que son asesinadas, cometiéndose el delito de feminicidio, y que los tres niveles de Gobierno no han podido detener, por más que ponen todos sus medios de que disponen, como son la Guardia Nacional y los demás cuicos, que realmente, dan la impresión de que no existen, al quedar el sexo débil a la “deriva” y desprotegido.