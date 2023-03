Pero no se puede decir...Que ese será su “destino”. Por nada del mundo ningún inversionista arriesga su capital, esto viene a cuento porque la acerera, otrora orgullo de Monclova, Coahuila y México, es más, -hasta de América Latina-, hoy se encuentra por la calle de la amargura, o sea que fríamente está emproblemada, por no decir quebrada y paralizada, al ser saqueda, y nadie se anima a comprarla, con el fin de que sea su salvación, y si eso no sucediera, la ex capital acerera: Monclova, se transformaría en un desastroso pueblo fantasma, lo que “urge” evitar.